Revue de presse : Le limogeage du DG de l’ONAS à la une

Les quotidiens reçus, jeudi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS) commentent divers sujets dont le limogeage du Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) trois mois environ après sa nomination.

L’ingénieur hydrogéologue Séni Diène a été nommé mercredi directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Cheikh Dieng, trois mois environ après l’arrivée de ce dernier à la tête de cette structure, a-t-on appris du communiqué du Conseil des ministres.

M. Dieng, nommé directeur général de l’ONAS le 25 avril dernier, avait pris fonction le 13 mai au cours d’une cérémonie de passation de service. Il avait remplacé l’inspecteur des impôts et des domaines Mamadou Mamour Diallo.

Vox Populi parle de ‘’passage éclair’’ de Dr Cheikh Dieng à la direction de l’ONAS. ‘’Le président Diomaye limoge Dr Cheikh Dieng trois mois après l’avoir nommé’’, écrit le journal.

Sur les raisons de ce limogeage, Vox Populi évoque une ‘’affaire’’ de ‘’véhicule de 80 millions de francs’’, ‘’des relations heurtées avec son ministre de tutelle qui a réclamé sa tête’’.

‘’Juste après trois mois, Cheikh Dieng débarqué’’, relève Le Quotidien qui écrit : ‘’c’est historiquement le premier directeur nommé par le nouveau régime à être débarqué. Et cela juste après un seul trimestre de service. A en croire qu’il n’a pas vu les chausse-trappes cachées dans les eaux de pluie qu’il était censé nettoyer’’.

WalfQuotidien souligne qu’avec ‘’ce limogeage aux allures d’une humiliation, il est peu probable que Cheikh Dieng reste dans la coalition présidentielle’’.

‘’Ancien maire de la commune de Djidah Thiaroye Kaw et ex-chargé des élections du Parti démocratique sénégalais (Pds), Cheikh Dieng était candidat à la présidentielle de 2024 avec Fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité (Feep/ Tawfekh). Recalé par le Conseil constitutionnel, il finira par rejoindre la coalition DiomayePrésident et soutenir son candi- dat Bassirou Diomaye Faye qui va remporter l’élection présidentielle au premier tour’’, rappelle le journal.

En Conseil des ministres toujours, Sud Quotidien rapporte que le président de la République a donné ‘’des instructions pour freiner les accidents de la route, protéger les forêts et trouver des solutions à l’accaparement du littoral’’.

Concernant les accidents de la route, le quotidien EnQuête note que le chef de l’Etat ‘’demande des mesures préventives prises’’.

Le Soleil met en exergue la mise en place d’un comité chargé de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye.

Le Premier ministre a informé le gouvernement de la création, au cours de la semaine en cours, d’un comité chargé de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Le quotidien EnQuête s’intéresse à l’émigration irrégulière, ‘’une tragédie hyper politisée’’. ‘’Les nouveaux membres de l’opposition cherchent à politiser cette question tout comme l’avaient fait les actuels dirigeants lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Malgré les efforts des gouvernements successifs, la lutte contre l’émigration irrégulière reste un défi de taille’’, souligne le journal.

Après le pétrole, ‘’ça gazera d’ici novembre’’, annonce le quotidien Bës Bi. ‘’BP prévoit le premier gaz dans 3 ou 4 mois. Après le premier baril de pétrole en juin dernier, le Sénégal attend son premier mètre cube gaz de Gta d’ici novembre. +Dans trois ou quatre mois+, a annoncé, ce mercredi, le PDG de BP. Un gisement estimé à 900 milliards de mètres cubes que le Sénégal partage avec la Mauritanie’’, écrit le journal.

