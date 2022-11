Votre ex continue de vous envoyer des message…voici la signification

« Mon ex continue d’entretenir le lien par message » : ces signes qui montrent que vous êtes dans une relation en veilleuse…

Votre ex continue de vous envoyer des textos alors qu’il est à nouveau en couple ? Vous êtes peut-être coincé.e dans une relation « back burner » ou « veilleuse ».

Outre-Atlantique, on parle de “back burner relationship”. Cette énième technique en lien avec le dating, évoque cette tendance à garder un.e ex ou un.e crush « en mode veilleuse », alors qu’on est déjà engagé auprès de quelqu’un d’autre. Une « presque relation » entretenue par le seul biais des réseaux sociaux et de l’espoir, transpirant de « et si jamais ».

En 2014, une étude publiée dans la revue Computers in Human Behavior évoquait pour la première fois le “back burner” en amour.

“Ces individus continuent de surveiller la disponibilité de leurs interêts romantiques/sexuels, qu’ils soient ou non engagés dans une relation. Nous utilisons le terme veilleuse pour décrire un partenaire romantique/sexuel potentiel ou continu désiré avec qui on communique, mais envers qui on n’est pas exclusivement engagé”, écrivaient alors les chercheur.ses.

La relation veilleuse, nourrie par une communication indirecte constante

Selon le psychologue Dr Martin Graff, dans un billet pour Psychology Today, les “relations veilleuses” sont avant tout un “bébé réseau social”.

“La communication en ligne rend ce contact beaucoup plus facile. Elle permet de s’engager dans ce que l’on pourrait appeler un comportement de maintien de la relation, qui implique généralement trois éléments”, explicite-t-il.

Ainsi, le spécialiste de la psyché cite : la positivité (être compatissant envers quelqu’un et s’assurer que les interactions avec lui sont amusantes et agréables), la transparence (divulguer des informations personnelles et peut-être même partager des secrets), et le fait de rassurer (démontrant que vous souhaitez que la relation se maintienne dans le temps et qu’elle ait un avenir).

Un « au cas où » qui peut fragiliser la relation principale

En effet, les “relations en veilleuse”, ne le sont vraiment que lorsque vous gardez un contact concret avec la personne. Si vous repensez “juste” de temps en temps à votre ex sans pour autant le contacter, alors vous n’êtes pas en “back burner”.

Si cette nuance semble exclure – sur le papier – un bon nombre d’entre nous, une étude, menée en 2021 et publiée sur le site de Study Finds, révèle qu’“au moins 62% des personnes interrogées gardent quelqu’un en veilleuse au cas où, même si 93% des personnes affirment que leur relation est exclusive”.

Un semi-engagement endormi qui peut avoir de réelles répercussions sur la relation dite « principale ». « Le maintien d’une relation secondaire avec un ex, lorsqu’il est utilisé comme un moyen d’éviter un niveau d’engagement émotionnel plus profond, peut avoir un impact négatif sur votre relation principale », alerte la psychologue Jaymie Zuckerman, interrogée par Stylist.

« Les problèmes secondaires sont souvent tenus secrets pour l’autre partenaire, et sont souvent minimisés et décrits comme une relation bénigne et insignifiante », poursuit-elle. « Cependant, bien que les relations en veilleuse ne soient pas officiellement qualifiées de tromperie, elles impliquent une tricherie, ce qui peut entraîner des problèmes de confiance au sein de la relation principale si l’un des partenaires en prend conscience ».

Comment savoir si je suis la veilleuse de quelqu’un ?

Mais parfois, si nous ne sommes pas celui ou celle qui entretient la relation, on est peut-être la veilleuse de quelqu’un, sans le réaliser.

Pour ce faire, la professeure de psychologie Michelle Drouin explique à Medium qu’il existe cinq signes à connaître.

“Ils communiquent souvent avec vous, mais jamais tous les jours. Ils font parfois des commentaires romantiques/sexuels, mais reculent lorsque vous faites de même. Ils font rarement des plans solides avec vous. Le timing est toujours mauvais pour vous deux. Ils sont déjà en couple / voient d’autres personnes”, cite-t-elle.

S’il peut être compliqué de réaliser qu’on est l’option “et si” d’une personne qui nous plait beaucoup, il vaut mieux se défaire des adeptes des “amours secondaires”.

“Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une ‘relation’ secondaire avec quelqu’un, la chose la plus sage à faire est d’être courageux et, peu importe à quel point vous l’aimez, de s’éloigner. N’oubliez pas que vous méritez d’être avec quelqu’un qui s’intéresse vraiment à vous et qui veut sortir avec vous – pas jouer à des jeux idiots et vous avoir comme plan de secours”, rappelle Michelle Drouin.

