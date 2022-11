Ce problème dans les yeux qui peut vous faire des crises cardiaques

Crise cardiaque : ce nouveau signe avant-coureur d’origine ophtalmique qui doit alerter…

Selon une étude américaine, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) pourrait avoir un lien avec « des lésions cardiaques à venir ». Ces dernières seraient causées par le dépôt de cholestérol sous la rétine, provoqué par une certaine forme de DMLA.

Les troubles oculaires pourraient être liés aux troubles du cœur.

C’est en tout cas ce qu’arguent, dans une étude, publiée le 17 novembre 2022 dans le British Journal of Medicine (BMJ) Ophthalmology, les chercheurs de la New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai. Ces derniers ont identifié la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) comme signe avant-coureur de la crise cardiaque, de valvulopathie cardiaque ou de maladie artérielle.

D’après leurs recherches, les patient.e.s atteints d’une forme spécifique de DMLA, sont « très susceptibles d’avoir des lésions cardiaques sous-jacentes ». Ce qui pourrait s’expliquer par le dépôt d’un type de cholestérol sous la rétine – appelé dépôt drusénoïde sous-rétinien (SDD) – entraînant la perte de la vue.

“La détection des SDD dans la rétine devrait déclencher une référence au fournisseur de soins primaires de l’individu, surtout si aucun cardiologue n’a été impliqué auparavant. Cela pourrait prévenir un événement cardiaque potentiellement mortel”, explique l’auteur principal R. Theodore Smith, professeur d’ophtalmologie à l’école de médecine Icahn du Mont Sinaï, dans le communiqué de l’étude.

Du cholestérol sous la rétine à l’origine de troubles cardiaques

L’Inserm définit la DMLA comme une dégradation d’une partie de la rétine (la macula), pouvant mener à la perte de la vision centrale. Elle se traduit notamment par une déformation visuelle des objets et des lignes droites, une diminution de l’acuité visuelle dans la partie centrale du champ de vision et l’apparition d’une ou plusieurs petites taches sombres, ou noires, au centre du champ de vision.

Comme l’indique Vidal, des concentrations élevées de cholestérol dans le sang et l’hypertension artérielle peuvent causer une dégénérescence maculaire.

Selon les chercheur.euse.s de la New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, il a été démontré que les patient.e.s atteint.e.s de maladies cardiovasculaires ou ayant été victimes d’accidents vasculaires cérébraux étaient plus susceptibles d’avoir des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens (SDD) – une forme de cholestérol causant la perte de vision en se déposant sous la rétine.

Les scientifiques ont alors cherché à déterminer si la DMLA pouvait « prévoir » ces accidents. Sur 200 patient.e.s atteint.e.s, 47 avaient aussi une maladie cardiaque grave, dont 19 présentant des lésions cardiaques dues à une insuffisance cardiaque ou à une crise cardiaque. Ielles ont ensuite découvert que sur ces 47 personnes, 86 % avaient des SDD.

“Les chercheurs ont conclu que les patients avec une DMLA et atteints de ces maladies cardiovasculaires graves et d’accidents vasculaires cérébraux étaient neuf fois plus susceptibles d’avoir des SDD”, est-il indiqué dans le communiqué.

Élargir le champ d’action des ophtalmologues

“Cette étude établit le premier lien fort entre la principale cause de cécité, la DMLA, et les maladies cardiaques, principale cause de décès dans le monde, détaille R. Theodore Smith. De plus, nous avons également des preuves solides de ce qui se passe réellement : l’apport sanguin à l’œil est directement diminué par ces maladies, soit par des lésions cardiaques qui diminuent l’apport sanguin dans tout le corps, soit par une artère carotide obstruée qui entrave directement le flux sanguin vers l’œil”.

Si le panel étudié reste restreint, les scientifiques sont formels : ces recherches attestent que la DMLA et les troubles cardiaques comme l’insuffisance cardiaque, la crise cardiaque, la maladie valvulaire ou la maladie carotidienne sont étroitement liés. D’après eux, les ophtalmologues pourraient être en première ligne du diagnostic des maladies cardiovasculaires, “en particulier chez les personnes asymptomatiques”.

Selon l’Inserm, la DMLA concerne environ 8% de la population française et toucherait 25 à 30% des plus de 75 ans. Elle est la première cause de handicap visuel chez les personnes de plus de 50 ans.

Source Marie Claire