Wifi : La Sonatel étudie la situation des clients Flybox

Sonatel s’engage pour un wifi accessible à un maximum de Sénégalais

L’opérateur téléphonique au Sénégal, Sonatel, a affirmé son engagement à rendre le wifi accessible à un maximum de Sénégalais et à offrir une connectivité de qualité à tous ses clients, indique un communiqué rendu public.

‘’L’opérateur leader au Sénégal assure aujourd’hui son engagement à rendre le wifi accessible à un maximum de Sénégalais et à offrir une connectivité de qualité à tous ses clients. Sonatel a réduit de moitié les prix d’accès à Internet depuis 2016’’, souligne le texte.

La semaine dernière, l’Association des clients des télécommunications avait manifesté leur indignation à travers une grève pour protester contre la hausse des tarifs par Sonatel. Elle avait de suite saisi l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) qui accuse la réception de cette demande.

Suite à cette demande l’ARTP, dans un communiqué publié vendredi dernier, avait demandé à Sonatel ‘’d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats allant dans le sens des intérêts de toutes les parties prenantes dans ce contexte où le chef de l’Etat a marqué son attachement solennel à la réduction du coût de la vie dans tous les secteurs’’.

L’ARTP avait également, selon la même source, invité les parties prenantes à la retenue et à l’usage des moyens légaux de saisine du régulateur pour que leur cause soit entendue.

Mardi matin à Dakar, le Rassemblement des entreprises du secteur des tic (RESTIC) a appelé l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) à trouver dans l’urgence une solution à l’amiable dans le différend opposant l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) et l’opérateur orange.

‘’Sonatel a également ajusté les tarifs des offres Flybox, avec une baisse des tarifs de la gamme en mobilité et une hausse des volumes data sans changement de prix’’, souligne l’opérateur dans son communiqué, signalant qu’elles ont été revues avec une baisse du prix d’accès et des volumes ajustés.

Pour les clients professionnels des ajustements similaires ont été opérés et qu’après ces ajustements, ‘’les offres Flybox de Sonatel demeurent les moins chères du marché’’, précise l’opérateur qui se dit attentif aux préoccupations exprimées quant à l’insatisfaction d’une partie de nos clients. Une nouvelle rencontre est prévue prochainement.

L’opérateur s’est également engagé à étudier la situation des clients Flybox non éligibles à la fibre optique et à l’ADSL et à répondre à leurs besoins, tout en assurant la meilleure qualité de service à tous nos clients.

Il a assuré qu’il continuera d’investir dans les technologies innovantes, telles que la 5G, pour apporter des solutions aux exigences d’un Sénégal toujours plus connecté.

Source APS