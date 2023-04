Mali : le journaliste Aliou Touré kidnappé…réapparait fatigué

Au Mali, le journaliste Aliou Touré réapparait dans des conditions mystérieuses. Visiblement fatigué, il a été retrouvé sain et sauf en périphérie de Bamako.

Porté disparu dans la soirée du jeudi 6 avril dernier, le journaliste malien Aliou Touré est finalement réapparu, en début de soirée du lundi 10 avril dernier.

Il était entouré par quelques-uns de ses confrères notamment le Président de la Maison de la presse Bandjougou Danté. Ce dernier piloté une cellule de crise composée de plusieurs associations de presse mise en place au lendemain de la disparition du journaliste Aliou Touré en vue de le retrouver sain et sauf.

Les professionnels de médias se sont mobilisés pour éviter à Aliou Touré le sort d’un autre journaliste du nom de Birama Touré, disparu en janvier presque dans les mêmes conditions et qui n’a depuis donné plus de nouvelles. Des mandats d’arrêt internationaux ont été lancés contre certaines personnalités comme le fils du défunt président renversé, Karim Kéïta – président de la commission défense de l’Assemblée nationale au moment des faits – et l’ancien chef du service des renseignements.

Toutefois, jusqu’ici il n’y a encore aucun indice permettant de savoir réellement ce qu’il est arrivé au journaliste qui travaillait pour l’hebdomadaire d’investigation « Le Sphinx ». Deux autres journalistes maliens Hamadoun Nialibouly (radio Dande Douentza, la voix de Douentza) et Moussa M’Bana Dicko (radio Dandé Haïré, la voix de Haïré) sont dans le même cas depuis 2020.

Quant à Aliou Touré, il est le directeur de publication du journal « Le Démocrate » et anime une émission dans une radio de Bamako. Il est surtout connu pour être l’un des fidèles lieutenants du polémiste Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath placé sous mandat de dépôt depuis mi-mars dernier après avoir qualifié d’« assassinat» la mort de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga survenue il y a un peu plus d’un an.

Aliou Touré occupait le poste de secrétaire administratif dans le mouvement politique dont Ras Bath est le leader à savoir le collectif pour le développement de la République (CDR). Le soir du jeudi 6 avril dernier, il sortait d’une conférence de presse qu’il co-animait pour réclamer la libération de Ras Bath dont le procès est prévu en mi-juin prochain.

Pour l’heure, on ignore encore les circonstances réelles de sa disparition encore moins de sa réapparition. Toujours est-il que cela s’apparente à un rapt puisque le journaliste a également remplacé Ras Bath dans l’émission phare que ce dernier animait avant sa détention tous les mercredis dans une radio de Bamako sur laquelle il était très critique contre le régime actuel de Transition.

De plus, l’état dans lequel il a été trouvé laisse penser qu’il n’était pas entre de bonnes mains. La cellule de crise mise en place pour sa recherche a déclaré qu’elle resterait mobilisée pour défendre la liberté d’expression, d’opinion et de presse.

Outre la libération du journaliste Aliou Touré, l’activiste Hassane Tamboura qui avait lui aussi disparu après que sa formation dénommé Mouvement Populaire pour la Paix, ait fait des sorties virulentes sur la gestion actuelle du pays par les autorités de Transition, a réapparu dans quasiment le même état que le journaliste Aliou Touré.

