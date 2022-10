Will Smith se barre avec son ex…pour punir sa femme

Will Smith se venge de Jada Pinkett et part en aventure avec une autre femme

Coup dur pour l’actrice Jada Pinkett a révélé que son mari Will Smith voyageait avec son ex-femme Sheree Zampino sans elle.

L’actrice est mariée à l’acteur Will Smith depuis 1997 mais, avant cela, Will a été marié à sa première épouse Sheree Zampino de 1992 à 1995.

Au cours de leur mariage de trois ans, Will et Sheree ont accueilli leur fils Trey, maintenant âgé de 29 ans, et il a ensuite accueilli deux autres enfants avec Jada, son fils Jaden, 24 ans, et sa fille Willow, 21 ans…

Will et Sheree ont été coparentalité à l’amiable et Sheree a également une bonne relation avec Jada.

Jada a révélé qu’elle était si à l’aise avec le lien entre Will et Sheree qu’elle était heureuse que Sheree prenne sa place pour accompagner Will lors de voyages d’affaires.

Lors du dernier épisode de la série Facebook Watch de Jada, Red Table Talk, Sheree a expliqué : “Avec Will, nous sommes meilleurs en tant que coparents qu’en tant que mari et femme. Nous nous sommes réunis pour avoir Tre, il nous a fallu tous les deux pour le faire, mais ensuite nous avons changé.”

Jada intervint : “Vous vous appréciez vraiment.”

La chanteuse country Jana Kramer, qui était l’invitée vedette de cette semaine, a alors demandé à Jada : “Est-ce que ça te prend la tête ?”

Jada a répondu: “Jamais. Ils font des voyages, je ne suis pas là. Ils font leur truc. Pas ensemble de manière romantique mais s’il part en tournée de lecture et que sa mère et sa sœur y vont, c’est amusant pour moi de les regarder s’amuser autre. Cela prend du temps.

