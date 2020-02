Parmi les six députés sénégalais qui vont représenter le Sénégal au Parlement de la Cedeao, il y a une surprise de taille. Il s’agit d’une députée de l’opposition de la mouvance du Gorgui Wade. Eh oui, la grande Woré Sarr va aussi goûter aux délices du Parlement de la CEDEAO. Voici les députés qui vont représenter le Sénégal à Abuja…siège du Parlement de la CEDEAO

Il s’agit de Aimé Assine, Souleymane Ndoye, Adama Sylla, Abdoulaye Wilane, Oulimata Guiro et Woré Sarr du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Ces six parlementaires ont pour suppléants Moussa Sané, Sana Kandé, Fatou Sène n°2, Fatim Sall, Aïssatou Cissokho et Rokhaya Ndiouf.