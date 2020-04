Yatma Fall : « Face au Covid, le président doit traiter les handicapés de… »

Yatma Fall, Président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FASPH) sur la lutte contre Covid-19 est l’invité de la Rédaction de xibaaru. Il revient sur les mesures prises par le Chef de l’Etat face à la pandémie du coronavirus et la situation des Handicapés.

Yatma Fall : « Le Chef de l’Etat doit traiter de manière spécifique les handicapés »

Le Sénégal fait face à la pandémie du coronavirus. Le Président de la République Macky Sall a pris des mesures pour y faire face. Quelle lecture, faites-vous de ces mesures en votre qualité de Président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FASPH) ?

Les mesures prises par le chef de l’Etat concernant la lutte contre la pandémie du coronavirus sont à saluer à tous points de vue. Nous avons ici un problème sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales touchant tous les secteurs de la vie. Outre les mesures d’ordre sanitaire il fallait aussi des mesures sur les autres domaines d’activités pour amoindrir le choc créé par cette maladie. Je pense que l’ensemble du peuple sénégalais doit être aux cotés du président de la République pour l’aider à réaliser les décisions qu’il a prises. Et le groupe des personnes handicapées est dans cette dynamique. C’est pourquoi la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH) s’est engagée en adoptant un plan de riposte pour une meilleure protection des personnes handicapées.

Les personnes vivant d’un handicap sont généralement les grands oubliés dans ces genres de situation. Le Président de la République, dans le cadre d’un fonds de 1000 milliards annoncé, déclare soutenir des couches de la population. Est-ce que vous pensez que compte tenu de vos préoccupations, les personnes vivant d’un handicap sont prises en compte par les mesures annoncées par le Chef de l’Etat ?

Justement c’est à ce niveau que les choses ne sont pas claires. On ne peut pas dire aujourd’hui ce qui est exactement prévu en faveur des personnes handicapées. Mais comme je vous l’ai dit, la FSAPH a adopté un plan fondé sur une analyse de la situation concrète que vivent les personnes handicapées. A part le fait que nous faisons partie des groupes les plus vulnérables, beaucoup parmi nous, à cause de cette précarité, s’adonnent à la mendicité et donc sont constamment dans les rues. Ils sont, de ce, fait exposés mais en plus, ils deviennent des vecteurs dynamiques qu’on peut retrouver partout dans nos villes en ces moments où les contaminations communautaires gagnent du terrain.

C’est pourquoi, la Fédération, dans sa stratégie joue sur deux tableaux, essentiellement. C’est d’abord inclure le handicap dans la communication sur la maladie en adoptant tous les formats accessibles pour une bonne information des personnes handicapées et de leurs familles. D’ailleurs à ce niveau, avec l’aide d’un partenaire, IBP, nous avons conçu des spots radio et tv pour une meilleure sensibilisation de nos membres.

Ensuite, et compte tenu de la précarité des personnes handicapées, nous avons préconisé de les doter en kits d’hygiène et surtout en kits alimentaires pour les aider à se confiner. Evidemment tout cela demande des moyens importants. C’est pourquoi, nous demandons que les personnes handicapées fassent l’objet d’une attention particulière dans le cadre du fonds alloué à la riposte au coronavirus. Par exemple, comme on l’a fait avec la presse, on peut dégager une enveloppe spéciale pour les personnes handicapées qui, il faut le rappeler constituent plus de 15°/° de la population du Sénégal.

Dans ce contexte, avez-vous des propositions à faire au Chef de l’Etat Macky Sall pour la prise en compte de vos préoccupations ?

Déjà il faut se féliciter du fait que le ministère du Développent Communautaire et de l’Equité Sociale et Territoriale ait fait des personnes handicapées des bénéficiaires et des membres des commissions de ciblage. Mais comme vous le savez, l’aide alimentaire est destinée à toutes les familles vulnérables. Les personnes handicapées risquent d’être absorbées par le phénomène de la dilution. Et de ce fait, on va enrôler un petit nombre.

C’est pourquoi, notre principale demande au Chef de l’Etat c’est de considérer les personnes handicapées comme un groupe ultra vulnérable en ces moments où les transmissions communautaires inquiètent et de les traiter de manière spécifique dans l’octroi de l’aide alimentaire d’urgence.

Comptez-vous prendre des initiatives au sein de votre association allant en direction de personnes vivant d’un handicap quand on sait qu’elles font parties des couches les plus vulnérables pouvant être frappées par la pandémie ?

Oui, absolument. Dès les premières heures de la déclaration de la pandémie la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées a adopté un plan de riposte d’ailleurs remis aux autorités de tutelle. Un axe spécifique de ce plan est consacré à la sensibilisation et à l’information des personnes handicapées sur les comportements et gestes barrières surtout si on sait qu’elles sont des sujets exposés et vecteurs. Nous avons déjà réalisé, en rapport avec un partenaire IBP, des spots radio et tv en direction des personnes handicapées.

Au sortir de cette situation, la crise post-Covid-19 va forcément s’installer au Sénégal. Essayez-vous de prendre les devants pour que les personnes vivant d’un handicap ne soient encore les plus grands perdants de la situation ?

Dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de riposte, la FSAPH a mis en place un Comité National Coordination et de Suivi. Et, c’est dans le cadre de ce comité que nous avons entamé la réflexion sur le post-covid-19 et les personnes handicapées. Car au-delà de la pandémie, il y a une vie et les personnes handicapées ont leur place dans cette vie.

Vous disposez d’un projet de participation à la vie citoyenne de personnes vivant d’un handicap, pouvez-vous nous en exposer les grandes lignes ?

Comme nous l’avons dit plus haut selon le rapport mondial sur le handicap publié par l’OMS et la Banque Mondiale, les personnes handicapées sont estimées à 15°/° de la population. Un tel groupe doit, nécessairement, être pris en compte dans les différentes stratégies nationales de tous les secteurs de développement du fait du caractère transversal, multisectoriel et pluridisciplinaire du handicap. C’est pourquoi pour garantir une meilleure participation citoyenne des personnes handicapées, nous mettons en œuvre, depuis 2017, un projet avec un partenaire SIGHTSAVERS. Le déroulement des activités de ce projet a permis, aujourd’hui, à plusieurs centaines de personnes handicapées d’être renforcées sur des thématiques relatives à la politique, à la décentralisation et au développement local. C’est ainsi que nous avons pu réaliser plusieurs formations à Pikine, Louga, Kaolack et Kaffrine. Et cela devrait se poursuivre jusqu’en 2021 Inch’Allah.