Y’en a marre dans la rue le 10 décembre

Le mouvement Y’en a marre reprend ces habitudes. Aliou Sané et Cie ont décidé d’investir la rue le 10 décembre prochain. Cette mobilisation citoyenne rentre dans le cadre de leur programme intitulé « Yoon Nagui Djing ».

» Nous appelons à des manifestations publiques partout au Sénégal à partir du vendredi 10 décembre prochain. À Dakar, nous allons marcher de la grande porte de l’université Cheikh Anta Diop jusqu’à la place Soweto, devant l’Assemblée nationale, parce que trop c’est trop. Ce n’est plus une question de dialogue et de négociation parce que Macky Sall ne veut pas de ça, en vérité. Il ne connaît que le rapport de force. Et nous allons l’affronter dans la rue. Ainsi, le vendredi 10 décembre nous allons marcher et personne ne viendra nous dire que nous avons déposé dans le même itinéraire. Dès demain nous allons déposer notre demande d’autorisation de marche. Nous appelons tous les sénégalais épris de justice à venir prendre part massivement à cette manifestation pour dénoncer l’instrumentalisation de la justice, et toute cette injustice qui est en train de dérouler dans ce pays », a précisé Thiat, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi.