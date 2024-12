Yenne et Petit-Mbao : 286 kg de chanvre indien saisis

Dans sa dynamique de lutte contre le trafic et l’usage de drogue, le Haut commandement de la gendarmerie nationale poursuit ses opérations sur l’étendue du territoire national. C’est ainsi que les brigades territoriales de la Zone franche industrielle de Mbao et de Yenne ont procédé à des saisies importantes de chanvre indien, dans les nuits du 17 et 18 décembre 2024, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.

Les dispositifs de surveillance mis en place le long des plages de Petit Mbao et de Yenne ont permis d’intercepter les cargaisons de chanvre indien conditionnées dans des sacs en plastique d’un poids total de 286 kg.

Le bilan fait état de « 286 kg de chanvre indien saisis, dont 216 par la brigade de Yenne, deux véhicules saisis, dont un Rav4 immatriculé à Dakar et une Peugeot 307 immatriculée à Thiès. Les investigations se poursuivent, rapporte Seneweb.

La gendarmerie nationale invite les populations à plus de vigilance et de collaboration pour éradiquer ce fléau. Pour tout renseignement, appeler gratuitement aux numéros verts 800 00 20 20 ou 123 » renseigne le chef de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale.