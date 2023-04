Yewwi dans la tourmente…après le gros mensonge de Sonko sur…

Yewwi se perd dans son compagnonnage avec Sonko…Elle se noie dans le mensonge

L’opposition sénégalaise se perd dans son combat contre Macky Sall. A dix (10) mois de la présidentielle, elle multiplie les erreurs. Yewwi Askan Wi incarne ce visage faible de l’opposition. Presque tous les leaders se sont couchés devant la force du régime. Seul Ousmane Sonko résiste devant la machine politique de Benno Bokk Yakaar. S’accrochant au leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Yewwi vient de poser une énième action qui le discrédite davantage aux yeux des sénégalais.

Yewwi veut-elle incarner le mensonge à l’état pur ? Cette question a le mérite d’être posée. Depuis quelques jours, cette coalition qui a fait trembler Benno Bokk Yakaar se perd dans son compagnonnage avec Ousmane Sonko. Khalifa Sall et ses camarades surfent dangereusement sur la vague de la manipulation. Cette opposition en perte de vitesse se perd dans ses errements. Leur dernier communiqué relatif à la manifestation du 3 avril 2023 le prouve à suffisance.

Cette coalition s’est radicalisée depuis quelques jours. Les leaders fantômes jouent aux guerriers. Ils ont décidé des séries de manifestations le 29, 30 mars et 03 avril 2023. Finalement, Yewwi a renoncé à la manif prévue la veille de la fête nationale de l’indépendance. Pour justifier leur fuite en avant, les camarades de Dethie Fall disent avoir échangé avec de « Hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays ». Mais cette justification est un pur mensonge.

L’Armée nationale a sorti un communiqué quelques heures après celui de Yewwi pour démentir la conférence des leaders de YAW. Tout en demandant aux hommes et partis politiques de tous bords de les tenir hors de leurs débats « pour l’intérêt de la Nation ». Ce cinglant démenti noie cette coalition de l’opposition dans ses propres mensonges. Yewwi vient une fois de plus de montrer qu’elle est loin de la réalité politique. La seule et unique vérité est que Khalifa Sall et Cie ont fui devant Macky Sall.

Yewwi a abandonné ses prisonniers politiques. Mais elle n’avait pas le choix. Depuis un certain temps, elle sombre vers la destruction. Locomoteur de cette coalition, Ousmane Sonko semble avoir pris ses distances depuis les manifestations du 16 mars. Alors, Yewwi refuse de se mettre à dos les forces armées. Le 3 avril est la fête des «Jambaars». Plusieurs activités, comme la traditionnelle cérémonie de flambeau, ont lieu à cette date. La perturber reviendrait à insulter la République

La deuxième explication de cette volte-face de la première coalition de l’opposition est que les sénégalais ont tourné le dos à Yewwi. Cette coalition est composée de peureux. Quand il s’agit de faire la grande gueule, les leaders sont toujours présents. Mais il suffit que les lacrymogènes commencent à pleuvoir, pour qu’ils prennent la clé des champs. Une situation qui a poussé les jeunes à leur tourner le dos. Personne n’a demandé à Yewwi de ne pas manifester. Habib Sy et ses camarades ont peur que cette marche ne soit un nouveau flop.

Cette nouvelle manière de faire, donne raison aux extrêmistes de Pastef. Yewwi vient de montrer qu’elle ne veut plus suivre Ousmane Sonko dans sa cavale meurtrière. Même si YAW voulait lancer une révolution, elle n’a plus les moyens de le faire. Sonko condamné avec sursis garde son éligibilité et reste candidat pour 2024. Des manifestations n’auront aucun impact pour la libération des détenus politiques. Alors la bande de copains errants ne peut que plier bagages et attendre de nouvelles directives de Sonko.

Si la coalition ne peut plus être sauvée, certains leaders gardent toujours leurs chances pour 2024. Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Dethie Fall et Malick Gakou peuvent toujours être de la partie. Mais s’ils s’entêtent à vouloir lancer une insurrection, ils verront leur carrière politique prendre fin en un claquement de mains. Alors, cette coalition de l’opposition doit éviter de verser dans la manipulation et le mensonge.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru