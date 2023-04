Idy dauphin de Macky…Sonko Président du Sénégal en 2024

Ce sera la plus grosse bêtise politique au Sénégal depuis 1960, date de l’accession à l’Indépendance. Une coalition au pouvoir qui offre le pouvoir à l’opposition à cause d’un mauvais calcul politique. C’est une première. Avec ses prises de position sur la troisième candidature de Macky Sall qu’il juge illégale, Idrissa Seck (Idy) veut se positionner comme le dauphin de Macky et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024. Et Macky est sur le point de céder à la pression de Idy à cause d’un prétendu « deal » …

Idrissa Seck fait tout et est en train de mettre la pression sur Macky Sall pour qu’il soit le candidat investi par la mouvance présidentielle en 2024. Pour Idrissa Seck, Macky Sall ne peut prétendre à une candidature pour un troisième mandat en 2024. Il se fait fort de rappeler au Président Macky Sall, les termes de leur deal conclu en présence de son marabout qui en était le témoin. Et c’est ce deal qui l’a conduit à rejoindre la mouvance présidentielle avec armes et bagages.

Et c’est ce deal absurde qui, s’il se concrétise par l’investiture d’Idy, risque de faire l’affaire de l’opposition en 2024. Idy n’a aucune chance de gagner face à une opposition qui est en train de monter en toute puissance. Avec un tel deal, c’est offrir sur un plateau d’argent, avec une cuillerée en or, la présidence de la République à Ousmane Sonko en 2024. Macky Sall devient le premier Président de la République en exercice du Sénégal à faire un tel cadeau à son opposition.

Senghor a vu juste en transmettant le pouvoir à Diouf. Ce dernier est resté plus de 20 ans au pouvoir avant de se voir battre par une opposition après être arrivé en tête du 1er tour. Abdoulaye Wade a gardé le pouvoir pendant 12 ans avant se voir arracher le pouvoir après avoir passé le 1er tour en tête. Mais Macky risque de ne même pas voir sa coalition passer le 1er tour, tout simplement parce qu’il aura transmis le témoin au mauvais challenger qui ne fait pas l’unanimité dans la coalition et qui est aussi vomi par les populations pour ses trahisons multiples.

Les Sénégalais ne font plus confiance à Idrissa Seck, capable de les trahir de leur confiance. En 2007, alors qu’Idrissa Seck gardait la confiance de nombre des Sénégalais qui avaient placé leur espoir en lui, celui-ci à quelques semaines de l’élection présidentielle au milieu de la journée, s’est rendu au Palais de la République pour « négocier » avec le Président de la République d’alors, Me Abdoulaye Wade. C’est ce même Idrissa Seck qui malgré tout arrivé second à l’issue de cette élection présidentielle qui rejoindra le PDS, plus tard.

Trahison aux yeux de nombre de Sénégalais. Idrissa Seck n’allait rompre son alliance avec Me Abdoulaye Wade que lorsqu’il s’est senti doubler par ce dernier qui avait choisi de faire de son fils Karim, son dauphin. Voilà pourquoi, les Sénégalais lui ont tourné le dos en 2012 et ont élu Macky Sall, Président de la République. Mais Macky Sall risque de briser l’élan des libéraux qui devraient rester au pouvoir pendant 50 ans comme l’a prédit Me Wade.

Déjà des partis de la coalition ont fait parvenir un message à Macky qu’ils n’accepteront pas l’option Idrissa Seck. La coalition est au bord de la rupture. Et une division profiterait à l’opposition. En choisissant Idy au nom de quel deal, Macky donne le pouvoir à l’opposition sur un plateau d’argent. Et les conséquences seront terribles car si Ousmane Sonko prend le pouvoir, le pays sera un grand tribunal ouvert pour les dirigeants actuels pendant 2 ans.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn