Yewwi révèle son vrai projet…chasser Khaf pour plaire à Sonko

Yewwi Askan Wi (YAW) était partie pour être la plus grande coalition de l’opposition. Mais cette inter coalition est devenue la propriété d’un seul homme. YAW n’existe désormais que pour servir les intérêts exclusifs de Ousmane Sonko. Le patron du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et le Fraternité (PASTEF) a le droit de vie et de mort sur les autres leaders de cette coalition. Le dialogue national lancé par le président Macky Sall, a permis aux Sénégalais de découvrir les véritables intentions de cette coalition.

Le dialogue national divise au sein de la classe politique. Beaucoup ont préféré répondre à l’appel de Macky Sall au moment où d’autres ont suivi Ousmane Sonko dans son boycott. Khalifa Ababacar Sall fait partie des rares leaders de l’opposition qui ont accepté la main tendue du chef de l’Etat. Ce qui n’est pas du goût de ses camarades de coalition. Au sein de Yewwi, on regarde l’ancien maire de Dakar et Barthélémy Dias du coin de l’œil. Les plus radicaux les voient comme des traîtres. Ils ne ratent jamais l’occasion de leur lancer de grosses pierres.

Dans un communiqué « autoritaire » parvenu à Xibaaru, Yewwi a mis en garde les leaders de leur coalition qui sont à la table du dialogue. Dans ledit document, YAW rappelle les dispositions de sa charte fondamentale selon lesquelles, tout membre doit « s’abstenir, individuellement, de tous compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall ». Par conséquent, Déthié Fall et ses camarades se réservent « le droit de tirer toutes les conséquences à l’encontre de tout transgresseur de celles-ci ». Une mise en garde adressée directement à Khalifa Sall.

Le seul et unique membre de la Coalition Yewwi Askan Wi accusé de faire des compromis et des compromissions politiques avec Macky Sall c’est Khalifa Sall et son mouvement Taxawou Sénégal. Et si Khaf va au dialogue, c’est pour sauver sa candidature en 2024. Alors, ce communiqué lui est destiné et c’est une mise en garde car les membres de YAW n’hésiteront pas à l’exclure de ladite coalition pour faire respecter la charte fondamentale. Mais pas uniquement pour ce motif.

Si YAW en veut à l’ancien maire de Dakar, c’est parce que les membres de cette coalition font tout pour plaire à Sonko et ses partisans. Et pour en avoir le cœur net, il faut lire la seconde partie du communiqué.

Selon Yewwi, ce rassemblement se tient au moment où « M.Ousmane Sonko, membre éminent de la coalition a été condamné à la suite d’une parodie de justice ». Son « domicile est soumis à un blocus sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal, et en dehors de toute légalité ». Une affirmation qui confirme ce que Xibaaru a toujours dit. Cette coalition ne sert que les intérêts du maire de Ziguinchor. Une ségrégation qui a poussé beaucoup de membres à quitter le navire. Quand Sonko appelle les jeunes à se faire tuer, c’est silence totale à Yewwi.

Pire, certains leaders le suivent dans ses appels à l’insurrection. Quand Sonko avait barricadé les rues menant à son domicile à Ziguinchor, aucun membre de Yewwi ne l’avait condamné. Maintenant que Sonko est assigné à domicile, ils se transforment en donneur de leçon. Sonko et Idrissa Seck ont eu une audience secrète et aucun membre de Yewwi ne sait ce qu’ils se sont dits. Pourtant, aucun communiqué n’a été fait pour demander des explications à Sonko. Alors s’il y’a un membre de Yewwi qui viole la charte, c’est bien le maire de Ziguinchor. Mais Sonko, c’est le chouchou de la coalition. On peut tout lui pardonner.

Le véritable problème, ce n’est pas le fait que Khalifa soit allé au dialogue. Mais l’ancien maire de Dakar est devenu un problème pour Sonko. Khaf a plus de chances d’être candidat en 2024. Alors, les petits protégés de Sonko font tout pour qu’il ne soit pas sur le départ pour la présidentielle. Cette jalousie maladive démontre clairement que YAW est un groupe de « leaders » qui n’existe qu’à travers des communiqués et des points de presse. Mais au fond, les leaders de Yewwi sont dans des calculs pour servir leur véritable maître : Ousmane Sonko.

Cette mission risque d’être un échec. Khalifa Sall est un membre fondateur de Yewwi au même titre que le leader de Pastef. S’il y’a quelqu’un qui doit quitter la coalition, c’est l’homme qui fait tout pour mettre le pays dans le chaos. Si les moutons de panurges continuent à suivre la volonté de Sonko, ils finiront par le regretter amèrement. Cet homme détruit tout ce qu’il touche.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru