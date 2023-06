Ça se corse pour Sonko…des preuves l’accablent sur son « coup forcé » …

Au Sénégal, les opposants rivalisent d’adresse sur la quête du pouvoir. Avec Idrissa Seck, on a vu le coup d’État rampant ensuite debout qui a avorté en 2004. Et aujourd’hui, on assiste à un « coup forcé » de l’opposant radical Ousmane Sonko. Ce dernier voulait prendre le pouvoir par la force de la rue. Avec l’implication de forces étrangères qui veulent faire main basse sur le pays. Après avoir botté en touche la présence de forces occultes, les Sénégalais n’ont plus de doute sur les intentions réelles de Sonko. Il voulait prendre le pouvoir par un « coup forcé ».

Chaque jour qui fait, permet de dévoiler à la face de tout le monde qui est véritablement Ousmane Sonko ? Ce n’est plus un secret de polichinelle, le Qatar finance certains groupes islamistes radicaux en Afrique de l’Ouest. Et le Pastef dont les statuts sont fondés sur les préceptes islamiques et la charia, est aussi sur la liste des privilégiés du Qatar. Tout le monde sait que le Qatar est le principal soutien des groupes islamistes qui veulent déstabiliser le monde.

Le journal français, le Canard Enchainé révélait que les « Frères musulmans » d’Egypte appelaient à soutenir Sonko parce qu’il se réclame d’un islam radical et est partisan de la peine de mort et de la criminalisation de l’homosexualité. Et le leader actuel des Frères musulmans qui est actuellement en prison pour actes de terrorisme ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Sonko. Et il faut rappeler que les « Frères musulmans » d’Egypte sont financés par le Qatar.

Et aujourd’hui, Ousmane Sonko est le pion du Qatar pour faire main basse sur le Sénégal. Cette fixation du Qatar sur le Sénégal ne date pas d’aujourd’hui.

Antoine Sfeir, journaliste politologue, mort en 2018, avait alerté sur les intentions du Qatar lors d’un entretien avec La Gazette en avril 2014 : « Le Mali a été une porte d’entrée. Le Qatar finançait énormément les groupes radicaux qui se sont installés au Mali. Je ne parle pas des Touaregs, qui est un autre problème d’ordre ethnique ; je parle des islamistes radicaux, dont la cible réelle était le Sénégal, qui est présenté comme un modèle d’islam tolérant et ouvert. Tout comme en Europe, la cible est la France à cause de la laïcité. Si la laïcité tombe, tous les autres pays deviennent poreux automatiquement ».

Ousmane Sonko est découvert comme un pion du Qatar. Et les opérations « Gatsa Gatsa » et le « Mortal Kombat » sont financées par des islamistes radicaux du Qatar. Ousmane Sonko, tout ce qui l’intéresse, c’est de parvenir quoi qu’il en coûte au pouvoir, afin de se mettre au service de ce plan funeste concocté par les Salafistes dont le dessein est de contrôler dans un premier temps le Sénégal, avant de s’épandre sur le reste de l’Afrique.

Le Sénégal constitue un enjeu capital dans leur projet qui est de contrôler toute l’Afrique. Il est devenu important de neutraliser Ousmane Sonko qui est un danger pour le Sénégal et le reste de l’Afrique. Ousmane Sonko est à la solde de forces obscurantistes dont le but est de contrôler la côte Atlantique et toute l’Afrique considérée comme étant une super puissance à travers le monde. Les « coups forcés » des 1er et 2 juin n’ont pas prospéré et l’État sénégalais est désormais sur ses gardes.

Mais l’avenir de Sonko s’obscurcit car il a comploté contre l’Etat en connivence avec des forces étrangères. Les recruteurs au Mali, en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone ont été découverts. Et Sonko est dans la « merde ». Plus on avance, plus on fouille, des choses pas du tout « islamiques » sont découvertes et permettent de cerner davantage qui il est réellement. Ce qui permet de découvrir qu’il est loin d’être le patriote dont il se prévaut, Ousmane Sonko est à la solde forces étrangères dangereuses. Il convient de le mettre hors d’état de nuire.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn