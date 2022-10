Youssou Ndour à ses fans : « vous êtes tout simplement mon souffle »

J’essaie de trouver les mots justes pour que chacune et chacun de vous puisse ressentir l’immense émotion qui m’empreint en m’adressant à vous. Assis dans mon salon et envahi par un bonheur indescriptible, je refais le film de ma journée et défile dans mes pensées le contenu des messages que vous avez bien voulu me transmettre pour célébrer mon anniversaire.

J’en ai connu des moments de grande joie, mais nul n’égale la joie et la reconnaissance qui m’habitent en parcourant toutes vos marques d’affection.

Je suis profondément touché par tant d’amour et par tant d’égards pour ma modeste personne.

Dieu, Maitre Absolu, qui décida qu’un 1er Octobre 1959, un petit garçon de la Médina allait avoir une vie si singulière, je vous rends infiniment grâce de m’avoir donné la chance de toucher le cœur de millions d’individus qui me vouent une admiration, une estime et un respect sans commune mesure pour mes œuvres. Des personnes qui, parfois même, ne comprennent pas ma langue, mais vibrent au son de mes paroles et communient avec ma culture.

La vie étant une compilation de leçons, beaucoup de souvenirs m’assaillent et m’incitent à m’incliner respectueusement devant la mémoire de toutes ces belles âmes qui ont été arrachées à notre affection, mais qui m’ont permis de transformer une passion en un métier et en une carrière de plus de 40 ans.

Je saisis également l’occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes connues ou inconnues qui, même au travers d’une rencontre, aussi furtive soit elle, m’ont inspirées et m’ont permis, en retour, d’inspirer positivement la vie de beaucoup d’entre vous.

À vous, cher Père Elimane et Chère Mère Ndeye Sokhna, vous m’avez transmis des valeurs inaltérables; Vous êtes ma boussole. À vous ma famille, frères, sœurs, enfants et ma chère épouse Aida, vous êtes le rempart de ma citadelle. « Sotti ci ak Def ci leu ». Merci d’être présents et à tout moment pour moi.

À vous, avec qui je partage toute ma carrière, à vous qui m’avez vu à mes débuts et qui m’avez accompagné et soutenu tout au long de cette odyssée, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. « Demb ba Tey ». Super Etoile une fois, Super Etoile pour toujours !

À vous, mes Amis, vous mes miroirs, je salue respectueusement votre don de soi, votre dévouement. J’apprécie à sa valeur la chance qui m’est offerte de vous avoir à mes côtés.

À vous, mes fans de tous âges, vous êtes tout simplement mon souffle. À tout moment, en tout lieu et vous à mes côtés, aucune montagne n’est infranchissable. Merci, Merci, Merci.

À vous mes compatriotes d’ici et de la Diaspora, sachez que Youssou NDOUR est une belle histoire Sénégalaise. Cette histoire est également la vôtre. De la Medina à Wembley, de la Médina à Tokyo, de la Médina à Sydney en passant par New Delhi, Buenos-Aires ou Abidjan, nous nous battons ensemble pour montrer qu’impossible n’est pas Sénégalais et que chaque Sénégalais est le Gardien de son prochain. Emigrés, où que vous puissiez être, Merci pour votre soutien indéfectible.

À vous mes Frères et Sœurs Africains, merci pour votre fraternité et votre soutien. Continuons d’unir nos forces pour une Afrique Conquérante et Ouverte ; Pour une Afrique Leader, Forte et Inclusive.

À vous mes amis du Monde, je vous aime et love you all.

À toi , jeune sœur, jeune frère, chère nièce, cher neveu, rêves Grand, rêves très grand et saches que le soleil brille pour tout le monde. Garde un seul viatique : LIGUEY avec ETHIQUE. Seul le travail libère !

Merci du Fond du Coeur !

Youssou Ndour