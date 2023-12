Youssou Ndour…un tocard adepte des calculs politiques

Être président n’est pas donné à n’importe qui. A moins de trois (3) mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, des candidats commencent à jeter l’éponge. C’est le cas de Youssou Ndour. Le leader du mouvement «Fekke Ma Ci Boolé» a décidé de se retirer de la course. Une bonne initiative vu son parcours politique. Mais cette action du roi du «Mbalakh» est loin d’être de bonté de cœur. L’ancien compagnon du président Macky Sall est un as des calculs politiques.

L’aventure se termine pour You ! Après deux (2) mois de collecte de parrainages, le leader du mouvement «Fekke Ma Ci Boolé» a décidé de renoncer à sa candidature avant les dépôts des parrains au niveau de la Direction générale des élections (DGE). «Après avoir mûrement réfléchi, pesé et soupesé tous les facteurs en mettant en avant les intérêts du Sénégal, j’ai décidé de retirer ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024», a-t-il déclaré dans une interview diffusée sur la TFM. You renonce ainsi à ses parrainages au profit des autres candidats.

Ce retrait de You est avant tout une manière de confirmer qu’il ne pèse pas grand chose sur l’échiquier politique. Après deux mois de collecte, il n’aurait jamais laissé sa candidature s’il était en mesure d’avoir le plafond requis. Parmi tous les prétendants qui ont retiré leurs fiches, «Fekke Ma Ci Boolé» est le moins présent sur le terrain. Les camarades de You sont méconnus des sénégalais. Alors, ils n’avaient aucune chance de convaincre les électeurs. Et faut dire que la sortie de You de la coalition Benno Bokk Yakaar y est pour quelque chose.

Le chanteur ne peut pas côtoyer le système pendant des années et prétendre se ranger du côté du peuple. Mais comme à ses habitudes, You cherche une roue de secours. L’ancien candidat n’écarte pas d’apporter son soutien à un candidat en lice. «Pour le moment, on ne soutient personne. On va écouter tous les candidats. D’ailleurs, certains ont souhaité s’entretenir avec nous en vue d’une alliance. On va étudier tous les programmes avant de prendre notre décision sera sous-tendue par la préservation des intérêts exclusifs des Sénégalais», souligne-t-il.

Autrement dit, You cherche déjà derrière qui se ranger. Cet homme est sournois comme un renard. Il sait piocher les bonnes cartes. Les sénégalais ne seront pas surpris de le voir derrière Amadou Ba ou un autre candidat qui pourraient lui garantir certains privilèges. Sa volonté farouchement affichée d’en finir avec le régime d’Abdoulaye Wade l’avait conduit auprès de Macky Sall qui avait de réelles chances de gagner l’élection. Il prend alors à bras le corps la campagne en surfant sur sa popularité auprès des jeunes, il organise des concerts gratuits en faveur du candidat de l’opposition.

Arrivé au pouvoir, Macky Sall a recompensé son engagement de la plus belle des manières. Youssou Ndour passe de chanteur à ministre de la Culture et du Tourisme. À la suite du remaniement du 29 octobre 2012, Abdoul Aziz Mbaye lui succède au ministère de la Culture. Mais il reste ministre du Tourisme complété par celui des Loisirs. Un portefeuille qu’il va rendre le 1er septembre 2013. Mais le chef de l’Etat ne laisse pas tomber son homme. Il deviendra par la suite ministre conseiller. Poste qu’il occupe jusqu’au jour où il décide de mettre fin à son compagnonnage avec Macky.

Que les candidats à la présidentielle ne se voilent pas la face. Youssou Ndour essaie de faire monter les enchères. Cette sortie calculée est sa manière à lui de se donner une certaine importance. Mais la vérité est que son mouvement «Fekke Ma Ci Boolé» ne vaut plus un clou. Mais le roi du Mbalakh sait comment user de sa popularité pour se faire un nom du côté des autres prétendants au trône. Voilà un homme sournois qui sait bénéficier des largesses du système.

Mais You n’est pas le seul qui va jeter l’éponge. Dans les jours à venir, d’autres outsiders seront écartés de la course présidentielle. Les vendeurs de bouillon et la «reine» des poulets risquent de suivre le chanteur. Comme quoi, il n’est pas donné à tout le monde d’être un chef d’État.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru