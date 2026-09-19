Zemmour : « Mbappé a des solidarités…qui ne relèvent pas du pays dont il a la nationalité »

Kylian Mbappé est au centre d’une polémique en Espagne après avoir refusé de porter entièrement un tee-shirt de soutien aux habitants de Ceuta. Le capitaine de l’équipe de France a ensuite expliqué son geste, évoquant également les migrants décédés ou vivant dans des conditions difficiles.

Kylian Mbappé a suscité la controverse en Espagne mardi dernier après avoir refusé d’enfiler entièrement un tee-shirt destiné à soutenir les habitants de Ceuta, enclave espagnole située sur la côte nord de l’Afrique.

Face aux réactions suscitées par son geste, l’attaquant français est revenu sur sa décision et a expliqué qu’il était solidaire des habitants de Ceuta ainsi que des victimes. Il a toutefois souhaité associer à cette pensée les migrants ayant perdu la vie ou vivant dans des conditions difficiles.

Cette prise de position a notamment fait réagir Éric Zemmour, qui s’est exprimé vendredi 18 septembre sur BFM TV. Le président du parti Reconquête a estimé que le joueur du Real Madrid manifestait des solidarités qui, selon lui, ne correspondent pas à celles liées à sa nationalité française ou à son pays de résidence.

« Kylian Mbappé a manifestement des solidarités qui nous échappent et qui ne relèvent pas du pays dont il a la nationalité ou du pays dans lequel il vit », a déclaré Éric Zemmour.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle française a également évoqué ce qu’il considère comme une proximité particulière de l’attaquant avec la cause des migrants arabes. Il a notamment affirmé que certains joueurs issus de la banlieue française manifestaient une « solidarité arabo-musulmane, africaine ».