Ziguinchor : 6573 candidats se penchent sur les épreuves du CFEE et entrée en sixième

L’examen du Certificat de Fin d’études élémentaires (CFEE) et l’entrée en sixième se déroule ce Jeudi 20 Août sur l’ensemble du territoire national. A Ziguinchor, ils sont au total 6573 candidats répartis dans 54 centre disposés dans la commune de Ziguinchor et les arrondissements de niaguiss et Niassia.

« Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves », les assurances sont de l’inspecteur de la formation et de l’éducation de Ziguinchor. Ibrahima Khalil Sakho a informé que le dispositif sanitaire et secrétaire a été renforcé dans tous centres. Les laves mains, les masques, les gels antiseptiques et la distanciation physique rien n’est laissé en rade pour parer à toute éventuelle contagion au coronavirus.

« Contrairement aux années précédentes, cette année les candidats et les examinateurs vont passer la journée dans les centres et celà durant toute la durée des épreuves. Et celà pour limiter la mobilité des potaches » a informé Ibrahima Khalil Sakho l’inspecteur de la formation et de l’éducation de Ziguinchor .

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG