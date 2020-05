Ziguinchor : l’APR félicite le recteur de l’université limogé

A Ziguinchor, les inconditionnels de Courfia Diawara remercie Macky Sall et félicite leur mentor.

Lors du conseil des ministres du mercredi 13 mai, le président de la république a nommé le professeur Mamadou Badji en remplacement du professeur Kéba Courfia Diawara comme recteur de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Un limogeage diversement apprécié par les étudiants et l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieurs de la région. Deux jours seulement après la décision présidentielle, les sympathisants et inconditionnels de celui qui a plus duré à la tête de l’UASZ ont tenu un point de presse non pas pour fustiger la décision du président Macky Sall mais plutôt pour remercier ce dernier de la confiance placée en leur mentor. « Nous remercions le président de la république Macky Sall pour la confiance placée durant 7 bonnes années en la personne de notre leader » a martelé Boubacar Barry, coordonnateur des cadres de l’APR.

En ce qui concerne leur engament au côté de l’ex recteur, Boubacar Barry et ses camarades ont laissé entendre : « nous sommes aujourd’hui encore plus motivés et déterminés à accompagner et à soutenir notre mentor dans toutes ses entreprises aussi bien que politiques que sociales ». « Nous félicitons le Professeur Kéba Courfia Diawara pour tout le travail qu’il a abattu à l’UASZ qui aujourd’hui a complètement changé de visage avec ses nombreux chantiers » poursuit-il.

L’avenir politique du professeur Kéba Courfia Diawara ne semble être compromis pour ses collaborateurs qui continuent à croire à ses compétences et espèrent voire leur mentor se faire confier d’autres responsabilités plus importantes par le chef de l’état.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG