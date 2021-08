Ziguinchor : Le colonel Souleymane Kandé quitte le commandement de la zone militaire N°5

Le Colonel Souleymane Kandé a quitté le commandement de la zone militaire 5 pour atterrir au commandement des opérations spéciales. Son départ du sud suscite beaucoup de réactions. En effet, l’officier a réussi des prouesses inespérées dans la région de Ziguinchor. Les casamançais et les voyageurs de l’axe Dakar Ziguinchor lui doivent beaucoup.

En effet après sa première tournée de prise de contact, le colonel a fait sauter tous les barrages militaires qui jalonnaient la RN4, la RN5 et la RN6. A cause de ces barrages, les routes étaient barrées dès la tombée de la nuit et les voyageurs étaient obligés de passer la nuit à la belle étoile où sous la pluie jusqu’au petit matin.

Le Colonel Kandé ne s’est pas arrêté là puisque c’est sous son commandement que l’armée a réussi à faire retourner les populations dans leurs villages respectifs qu’elles avaient abandonnés sous la menace des indépendantistes notamment les villages situés au sud du département de Ziguinchor et une partie de Goudomp. Plusieurs zone jadis laissées à la merci des bandes armées ont été reprises avec brio. Le nord du département de Bignona n’a pas été abandonné à son triste sort.

Le Colonel Souleymane Kandé et ses hommes ont pénétré cette zone pour des opérations de sécurisation, de lutte contre le trafic et la culture de drogue mais aussi et surtout la lutte contre le trafic international de bois. Des résultats satisfaisants ont été obtenus grâce à l’engagement et à la détermination du colonel Kandé.