Abdoul Mbaye : « Macky Sall et sa majorité ont peur des jeunes »

Les prochaines élections locales sont sur toutes les lèvres. Pouvoir et opposition affutent leurs armes pour maximiser leur chance. Invité du « Grand Oral », Abdoul Mbaye s’est exprimé sur la question de la révision des listes électorales. Et selon lui Macky Sall et son régime ont peur des jeunes.

« Les primo votants, c’est un problème évident, Macky Sall et sa majorité ont peur des jeunes et ils ne veulent pas faciliter leurs votes, c’est dommage. Il faut encourager l’apprentissage à la citoyenneté, il faut tout mettre en œuvre pour le faciliter le plus possible, parce que c’est ça qui crée le calme dont on a besoin. Les jeunes doivent prendre conscience de leur rôle dans le fonctionnement de la cité, dans le fonctionnement de ce pays, participer, contribuer, savoir par exemple que quand ils cassent, ils détruisent de la valeur, entre autres. L’opposition et même également les non-alignés, la société civile au sein du dialogue avaient considéré qu’il était important de permettre aux primo votants de s’inscrire tout de suite, en même temps qu’ils demandent leur carte d’identité, puisque c’est une carte qui est à la fois d’identité et d’électeur. Et c’est la majorité toute seule qui a décidé de ne pas le faire dans un but évident : gêner le vote des jeunes. Concernant les certificats de résidence, moi j’en ai moi-même fait l’expérience, c’est quelque chose de très difficile », a déclaré Abdoul Mbaye sur les ondes de Rewmi.