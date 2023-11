Ziguinchor : Le SAES réclame la réouverture des universités

La coordination du syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l’université Assane Seck de Ziguinchor a organisé, lundi, une marche pour exiger la réouverture sans délai de toutes les universités publiques du Sénégal. «Nous ne pouvons pas comprendre que jusqu’à présent, certaines universités publiques du Sénégal soient fermées. Cela dépasse l’incompréhension. Nous demandons la réouverture sans délai de toutes les universités publiques», a déclaré le coordonnateur de la coordination SAES de l’université Assane Seck de Ziguinchor, Alexandre Coly.

Il a ajouté, rapporte l’Aps, qu’après plusieurs interpellations des autorités académiques et du gouvernement pour la réouverture des universités, le SAES, malgré sa bonne volonté d’œuvrer à la pacification de l’espace universitaire, constate avec regret le dilatoire orchestré sous prétexte que les œuvres sociales, pourtant au service du pédagogique, ne seraient pas prêtes. Il réitère de manière ferme que les universités publiques ne peuvent pas être arrimées à un agenda électoral.

Le syndicaliste a évoqué d’autres sujets, notamment des accords non respectés par le gouvernement depuis le mois de janvier sur la question des veuves et veufs du personnel d’enseignement et de recherche (PER). Il a invité les autorités compétentes à respecter la parole donnée et à sécuriser les espaces des universités publiques du Sénégal. Le SAES a décrété un mot d’ordre de grève de 48 heures, les lundi 6 et mardi 7 novembre avec cessation des activités pédagogiques.