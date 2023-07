Ziguinchor : Le SAMES en grève mercredi et jeudi

La section du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) de l’hôpital régional de Ziguinchor (sud) a annoncé lundi une ‘’grève totale’’ de quarante huit heures prévue mercredi et jeudi prochains.

‘’Après avoir épuisé toutes les voies de négociation et observé plus d’un mois de préavis, le bureau de la section Sames de l’hôpital régional de Ziguinchor décide de mettre en œuvre un plan d’action qui démarre par un mot d’ordre de grève totale de quarante-huit heures, avec respect des urgences, les mercredi 19 et jeudi 20 juillet 2023’’, a annoncé sa secrétaire générale, Natascha Maria Samb, lors d’un point de presse.

Selon elle, ‘’les membres de la section Sames sont confrontés à plusieurs problèmes qui impactent négativement la prise en charge des malades’. Mme Samb cite, parmi ces problèmes, le ‘’déficit de fonctionnement des services médicaux’’, qui, selon elle, est causé par l’insuffisance ‘’de ressources humaines et de matériel’’.

Il y a également ‘’un faible niveau de rémunération et la non-application de la revalorisation des astreintes octroyées depuis le mois de janvier 2023 aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Elle évoque aussi un problème structurel avec l’absence d’instance de coordination. Le Sames est déterminé à lutter pour une amélioration de l’offre de soins de qualité qui passe par un épanouissement du personnel et des malades, la disponibilité de certains produits indispensables pour les soins, par une gestion transparente et équitable de l’hôpital surtout’’, a-t-elle insisté dans des propos rapportés par Le Témoin.