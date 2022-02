Ziguinchor : les enseignants pas satisfaits des propositions du gouvernement

Conformément à son plan d’action qui a démarré ce Mardi dans le cadre de sa lutte pour une revalorisation de la rémunération des enseignants entre autres points de revendication, le groupe des cinq syndicats (G5) restant du G7, a prévu des assemblées générales aujourd’hui mardi et mercredi dans les régions.

A ziguinchor, l’assemblée générale a mobilisé les enseignants qui sont venus en masse de tous les départements pour exprimer leurs avis sur la lutte en cours. Le sentiment général qui s’est dégagé au cours de cette rencontre est l’insatisfaction des enseignants vis-à-vis des propositions faites par le gouvernement.

Pire, les enseignants ne comprennent pas les écarts injustifiés notés dans les propositions du gouvernement entre un enseignant du moyen ou du secondaire et un instituteur. Ils ont alors instruit leurs mandataires à ne jamais accepter une telle injustice.

Pour eux, en conclusion, le combat ne fait que commencer tant que le gouvernement ne fait pas de propositions plus raisonnables. Les échéances proposées par le gouvernement n’agréent pas, non plus, les enseignants. Ils exigent l’application des décisions qui seront prises une seule fois et dans les plus brefs délais possibles, ils parlent même « d’effet immédiat ».

Les mandataires du G5 à l’assemblée générale ont promis de porter les préoccupations de la base à l’occasion des rencontres avec le gouvernement dont la plus proche est celle prévue ce Jeudi 24 Février.

L.Badiane pour Xibaaru