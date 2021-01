Ziguinchor : Les habitants de Kantène se rebelle contre une « spoliation foncière »

Une autre tension foncière est née dans la localité de Kantène située non loin de la commune de Ziguinchor et qui fait partie de la commune de Niaguis. En effet, les populations craignent pour leur avenir si on leur prenait les terres qu’elles exploitent depuis près d’un quart de siècle. Pour connaitre l’origine de ce problème, il faut remonter à l’année 2003 avec le décret 2003-505 du 26 Juin 2003 instituant une zone d’aménagement spéciale dans cette partie du département de Ziguinchor.

Le motif évoqué à l’époque est de faire face à « une urbanisation d’intensité croissante et difficilement maîtrisable . Dans l’article premier du décret cité, il est dit ceci « La zone située à proximité du village de « Kantène » à Ziguinchor, dont les limites sont fixées à l’article 2 ci-dessous, est instituée en zone spéciale d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l’Urbanisme ».

Depuis 2017, les habitants ont senti la mise en œuvre de tout cela et que la menace leur tombait dessus. Ils ont alors commencé à s’organiser et mener la révolte, ce qui n’a pas arrêté le processus. Aujourd’hui, ils poursuivent ce combat et accusent des autorités pour « leur silence coupable » après plusieurs correspondances envoyées par « les propriétaires terriens ».

Les populations ne comptent pas céder et promettent des réactions conformément à l’évolution de la situation

Affaire à suivre…