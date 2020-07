Ziguinchor : Oumar Youm sensibilise les transporteurs sur la loi d’orientation et d’organisation du transport terrestre

Le ministre des infrastructures, des transports terrestre a effectué une visite de travail dans la région Sud du pays. Accompagné d’une forte délégation, Oumar Youm s’est entretenu avec les autorités administratives et les différents acteurs de la région de Ziguinchor sur les questions relatives au secteur du transport.

« Nous sommes ici pour apporter notre motivation à la communauté du transport d’une manière générale » a informer le ministre du transport terrestre. Avec la levée des restrictions dans le transport Oumar Youm a invité les chauffeurs et les transporteurs à plus de vigilance et surtout au respect stricte des mesures barrières pour parer à la propagation du coronavirus.

L’occasion était saisie par le ministre Oumar Youm pour informer et partager avec les acteurs du transport sur la finalité de la loi d’orientation et d’organisation du transport terrestre qui a été voté en Juillet 2020. Et dans la perspective de la mise en oeuvre de cette loi, le ministère à partager sur les axes des décrets d’application de cette loi ».

Conscient de l’impact de la pandémie sur le transport, le ministre a apporté son soutien aux chauffeurs et transporteurs de la région. » sur une enveloppe de 8 milliards 250 millions destinée à tous les segments du transport, la région de Ziguinchor a reçu 33 millions. « Un appui important que le chef de l’état a mis à la disposition des transporteurs et chauffeurs » a informé Oumar Youm qui a promis que « dans les prochains jours des kits alimentaires d’une valeur de 60 milles chacun seront distribués à l’ensemble des transporteurs ».

Au nom des transporteurs de la région, le président de la gare routière de Ziguinchor s’est félicité de la visite de ministre de tutelle. Papis Boris Touré a remercié le ministre pour la pertinence des échanges et surtout pour l’appui constant apporté aux chauffeurs et transporteurs qui sont restés durant 3 mois sans travailler.

» Un projet de modernisation de la gare routière de Ziguinchor élaboré par le regroupement des transporteurs de la région de Ziguinchor a été soumis au ministre » a informé Papis Boris Touré.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG