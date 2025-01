Ziguinchor sans juge d’instruction depuis 4 mois…l’ONA2J alerte

L’Organisation Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ONa2j) a exprimé sa profonde inquiétude face à l’absence de juge d’instruction à Ziguinchor, depuis plus de quatre mois, suite au départ du juge Diack en août dernier.

« À ce jour, la Maison d’Arrêt et de Correction de Ziguinchor héberge plus de deux cent cinquante détenus, dont 70 % sont en attente d’instruction. Cette situation entraîne une prolongation préoccupante des détentions provisoires, contrevenant ainsi aux principes fondamentaux des droits humains », dit-il dans un communiqué repris par Dakaractu.

Devant cette situation alarmante, l’ONA2J lance un appel urgent au Gouvernement du Sénégal, par l’intermédiaire du Ministère de la Justice, afin de « créer un second cabinet d’instruction à Ziguinchor, d’affecter deux juges d’instruction dans les plus brefs délais ».

« Ces mesures sont indispensables pour assurer le respect des droits humains, non seulement à la MAC de Ziguinchor, mais également à travers l’ensemble du pays », explique Amadou Tome Mbodj.

Ce dernier et ses camarades saluent et reconnaissent, « le travail remarquable du greffier du cabinet d’instruction, Me Sèye, pour son accueil chaleureux et sa réactivité exemplaire dans la gestion des dossiers en cours. »