Kaffrine : Une bagarre entre bergers et cultivateurs fait un mort

Le département de Koungheul, dans la région de Kaffrine, fait face à une recrudescence de violences opposant bergers et agriculteurs. Deux incidents majeurs survenus dans les communes de Ida Mouride et de Lour Escale ont entraîné des blessés graves et un mort.

Dans le village de Diounto, commune de Ida Mouride, une bagarre violente a éclaté il y a deux jours. Tout a commencé lorsque M. Danfa, un agriculteur, a découvert que son champ avait été ravagé par un troupeau. Souhaitant résoudre le conflit de manière pacifique, il a tenté de conduire le troupeau chez le chef du village pour discuter d’une indemnisation.

Cependant, les bergers se sont opposés à cette initiative, déclenchant une altercation. B. Ngack et son frère C. Ngack, venus en aide à M. Danfa, ont été grièvement blessés après avoir reçu plusieurs coups de coupe-coupe, rapporte plusieurs médias. Des villageois, alertés par les cris, sont intervenus, forçant les bergers à prendre la fuite. Les deux blessés ont été évacués d’urgence à l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao, où leur état reste critique.

Le second incident, encore plus dramatique, s’est produit dans le village d’Amdalah, commune de Lour Escale, le mercredi 8 janvier vers 21 heures. Une dispute entre un berger et un agriculteur, liée à des dégâts causés par un troupeau dans un champ, a dégénéré. Ce qui aurait pu rester une dispute banale s’est rapidement transformé en affrontement violent, entraînant la mort du berger, selon Pressafrik.

Les tensions entre ces deux groupes sont bien connues dans la région, principalement liées à la gestion des ressources foncières et pastorales. Les cultivateurs accusent les troupeaux de détruire leurs cultures, tandis que les bergers déplorent le manque de pâturages pour leurs animaux.