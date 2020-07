Zokora soutient l’adversaire de Drogba…il est lynché sur les réseaux

Grosse colère de Didier Zokora : « Aujourd’hui, à cause d’une élection à la FIF, on nous insulte

Critiqué pour sa position dans cette élection à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Didier Zokora dit Maestro, se dit déçu des propos injurieux de certains Ivoiriens en raison de son choix.

Sur les ondes de Vibe Radio CI, Didier Zokora, ancien milieu de terrain ivoirien, a exprimé son mécontentement vis-à-vis des agitations qui entourent cette année, les élections à la FIF. « Trop de bruits pour une élection, ça fatigue. Aujourd’hui des gens sont divisés dans le milieu du foot à cause de ces élections à la FIF. C’est dommage !», a d’abord évoqué l’ancien de l’Académie Mimosifcom au micro de Vibe Radio Côte d’Ivoire.

Très remonté contre les attaques injurieuses dont il fait face sur les réseaux sociaux, l’ancien international ivoirien a montré sa grosse colère contre ces attaques. Selon lui, il demeure le joueur ivoirien le plus capé et le premier académicien à signer une carrière professionnelle en Europe alors il ne peut pas être une personne bêcheuse.

« On me parle de jalousie. Écoutez moi Zokora Didier, je demeure le joueur le plus capé de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire avec 153 sélections. Jusque-là, personne, je ne dis bien personne n’a fait mieux que moi en Sélection avec les Éléphant. Je suis le tout premier joueur de l’Académie à signer un contrat PRO (professionnel) en Europe. Il y eut un temps, l’équipe type des Éléphants était composée d’au moins 9 joueurs de l’Académie, on a tous mouillé le maillot pour notre pays », a laissé entendre Zokora Maestro.

L’ancien joueur des Spurs ne mâche pas ses mots : « aujourd’hui, à cause d’une élection à la FIF, on nous insulte. Parce qu’on n’est pas avec l’autre, on est mal vus. Et pourtant chacun est libre de son choix. Même les humoristes dénigrent les joueurs ivoiriens. On ne peut plus respirer ? », a vivement dénoncé sur les ondes de Vibe Radio CI.

Notons que Didier Zokora fait partie de l’équipe de Sory Diabaté, candidat déclaré à l’élection de la Fédération Ivoirienne de Football.