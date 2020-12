L’iranienne prend 10 ans de prison pour avoir voulu ressembler à Angelina Jolie

La sosie iranienne d’Angelina Jolie condamnée à 10 ans de prison

Les réseaux sociaux sont devenus aujourd’hui plus que de simples outils de divertissements au point où il est important de faire attention à ce que l’on dit, publie ou poste. Dans des pays où la liberté d’expression n’est pas encore louable, l’on peut risquer gros juste à cause des publications sur les réseaux sociaux. C’est le cas de l’iranienne Sahar Tabar qui vient d’être condamnée à 10 ans de prison.

Sahar Tabar est une jeune fille iranienne devenue célèbre suite à une photo qu’elle a postée sur le réseau social Instagram. Vous vous souvenez sûrement de cette photo qui il y a un peu plus d’un an fait jaser toute la toile et sur laquelle on pouvait voir une femme qui a fait recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à l’actrice Angelina Jolie.

Après cette publication, Sahar de son vrai nom Fatemeh Khishvand a gagné près de 500 000 abonnés sur son compte Instagram. Mais la joie a été de courte durée puisqu’elle sera arrêtée le 05 octobre 2019. Une fois arrêtée, le faux sosie d’Angelina Jolie affirmait que ce n’était pas son vrai visage mais juste un maquillage pour ressembler à la star américaine et que ses abonnés connaissaient bien son vrai visage.

Cet argument n’a pas suffit pour dissuader les autorités iraniennes puisqu’un an après son arrestation et malgré les appels à libérations des activistes, la jeune fille de 19 ans a été condamnée par le tribunal de Téhéran chargé des crimes culturels et la corruption morale et sociale. Aux chefs des accusations, le blasphème, l’incitation à la violence, l’obtention de revenus par des moyens inappropriés et l’incitation des jeunes à la corruption.

Des journalistes et activistes appellent à la libération de la jeune fille et ont même alerté l’actrice Angelina Jolie pour qu’elle plaide pour la libération de Sahar Tabar. Rappelons qu’en Iran, seul Instagram est autorisé. Facebook et plusieurs autres réseaux sociaux y sont bannis.