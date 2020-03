Coronavirus…Angelina Jolie fait don d’un million de dollars

Durant cette pandémie du coronavirus, les stars font preuve de générosité. Angelina Jolie a fait un don d’un million de dollars à l’organisation No Kid Hungry qui lutte contre la faim des enfants aux Etats-Unis. Elle permettra de nourrir des enfants issus de famille pauvres durant le confinement. « Cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ont quitté l’école dans le monde à cause du coronavirus. Beaucoup d’entre eux ont besoin de l’école pour se nourrir et recevoir de l’attention, y compris 22 millions d’enfants en Amérique qui dépendent des aides pour se nourrir. No Kid Hungry concentre tous ses efforts pour toucher le plus d’enfants possible», a fait savoir l’actrice dans un communiqué.