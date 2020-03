Coronavirus : un bébé de 2 mois sous respirateur

Une maman résidant en Caroline du Sud, aux Etats-Unis, a partagé dimanche les photos de son bébé atteint du coronavirus.

Cette fillette de deux mois est sous respirateur avec des tubes dans le nez à l’hôpital.

“Ellie a été testée positive pour la COVID-19. Moi et Sean, nous devons nous mettre en quarantaine pendant 2 semaines sans elle. S’il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières pendant cette période difficile.” a déclaré la mère de famille.

Cela faisait plusieurs jours que la petite Ellie avait la respiration un peu sifflante.

Selon les symptômes, les médecins ne pensaient pas qu’elle était contaminée par le coronavirus. Mais, pour rassurer la mère de famille, un test a été pratiqué et a révélé quelle était positive au Covid-19.

Puis Elie a commencé à respirer de plus en plus mal et les soignants ont dû la placer sous respirateur artificiel.

Le nombre de cas affectant les bébés augmente aux États-Unis, dissipant les hypothèses selon lesquelles les jeunes sont moins touchés par le coronavirus