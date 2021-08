100.000 Logements sociaux : Victorine Ndèye rassure les demandeurs

Les Sénégalais ont été nombreux à s’inscrire au programme des 100.000 logements. Hier, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargé du Logement, Victorine Ndèye a informé que des demandeurs ont été identifiés et convoqués à des entretiens suite à la phase d’instruction de leurs éligibilités.

La Secrétaire d'Etat a tenu à rassurer les uns et les autres que le processus de sélection est toujours en cours et qu'aucune attribution n'a été faite à ce jour. En plus de la plateforme de suivi, des numéros de contact téléphonique et WhatsApp seront mis en service prochainement. Tout demandeur pourra disposer d'informations sur son dossier, indique-t-elle sur les 100.000