Médicaments anti-covid : Le ministère de la Santé dément

« Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale dément formellement le message qui circule, sur les réseaux sociaux, faisant état d’une prescription médicamenteuse pour le traitement de la Covid-19. Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale précise que la prise en charge se fait au niveau Centres de traitement des épidémies ou à domicile conformément aux protocoles et procédures édictés sous la coordination des régions médicales et districts sanitaires. Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale ne recommande pas l’automédication », renseigne les services d’Abdoulaye Diouf Sarr dans une note.