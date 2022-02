Crise scolaire : Ce qu’il faut véritablement éviter

Après avoir avalé des couleuvres pendant des années, souffert dans leur chair et dans leur âme, les enseignants sont aujourd’hui plus que déterminés dans cette croisade contre l’injustice, l’iniquité. Aussi, exigent-t-ils de l’Etat, qui les a traités en parents pauvres de la fonction publique, plus de considération et de respect. La bataille de cette année doit réparer des années d’injustices mais aussi elle doit consacrer la mise à mort des enseignants.

Depuis la première grève du Grand Cusems, nous avons entonné le chant de la justice distributive, pour avoir constaté des disparités criardes voire injustifiées entre les enseignants et d’autres agents de la fonction publique de même niveau de recrutement. Pour mettre un terme à ces disparités, l’Etat avait commandité une étude auprès d’un cabinet . Et, depuis lors , les conclusions de cette étude dorment dans des terroirs, et ne seront jamais appliquées, si nous ne nous engageons pas davantage pour mettre un terme à l’injustice .

Nous tenons le bon bout! Le rapport de force nous est favorable. Voilà pourquoi nous devons refuser que l’on nous donne des miettes pour mettre un terme à cette grève .En haut lieu , des tractations ont lieu pour créer les conditions d’ une sortie de crise. Les propositions qui tournent autour d’une augmentation de 50000 F ne régleront pas du tout le problème des enseignants. Ce que nous réclamons , c’est une augmentation substantielle égale à celle qu’on a octroyée à des agents d’autres segments de même niveau de recrutement. Si l’Etat veut que la grève cesse, il faut que des efforts allant dans le sens d’une revalorisation de la fonction soient déployés.

J’attire l’attention de tous les enseignants pour plus de vigilance , afin que cette lutte ne soit pas détournée voire biaisée dans le seul but de sauver un pouvoir aux abois. Le rapport entre la base et le sommet a changé , car c’est la base qui dicte sa loi, oriente , contrairement à ce qu’on voyait dans le passé. Donc, toute organisation syndicale qui se permet de manoeuvrer avec des courtiers et des tacticiens pour battre en retraite en pleine bataille se verra priver de son pouvoir de délégation. Il n’appartient pas à une organisation syndicale de lever le mot d’ordre sans que la base n’en décide librement .

Cette lutte est celle de la restauration de la dignité bafouée de l’enseignant, du rétablissement de celui- ci dans ses droits , de la renonciation à la misère. Donc , elle doit être menée jusqu’au dernier souffle. C’est une question de vie ou de mort. Mais aussi une question d’honneur.

Félix Mboup