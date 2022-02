Ousmane Faye tire sur Mamadou Lamine Diallo et Decroix

Dans une sortie parue sur la toile, Mamadou Lamine Diallo a récemment qualifié de catastrophe pour ce qui est des cartes d’électeurs confiées à la Malaisie. Une sortie que personne n’attendait et qui, selon le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS) «est maladroite et une hérésie pour un polytechnicien comme lui. Ce monsieur ne cesse de surprendre désagréablement son monde. Mais, pour celui qui a l’habitude de le suivre dans ses impertinentes questions de Tekki, c’est un habitué de la manœuvre politicienne qui n’existe et ne vit que de mensonges», réagit vigoureusement Ousmane Faye.

Selon lui, «ce contrat dont le petit député fait allusion, d’un montant de 50 milliards n’a rien de catastrophique. Au contraire, il nous a permis d’avoir 10 millions de cartes d’identité biométriques utilisées aux élections depuis les législatives de 2017. Donc attendre cinq après pour revenir sur une affaire claire et limpide renseigne sur ses intentions d’exister encore via les médias, lui et son compère Mamadou Diop Decroix».

Le premier mensonge du leader de Tekki, toujours selon lui, est d’affirmer que les cartes d’électeurs confiées à la Malaisie valent 65 milliards FCFA, et que les données du peuple sont vendangées avec une nette impossibilité de faire un duplicata. «Faux !», rétorque Ousmane Faye pour qui, il y a lieu d’interpeler les médias pour qu’ils évitent ces genres de politiciens qui ne débinent que des idioties.

« C’est un moyen pour lui et son collègue de Wallu Mamadou Diop Decroix d’exister. C’est des trompeurs, des politiciens dépassés et qui, au sortir des dernières élections territoriales, voient leurs intérêts menacés dans Wallu et aux côtés de Me Abdoulaye Wade et de son fils Karim Wade qu’ils ont longtemps dribblés».

Pour Ousmane Faye, «ces vieux lascars en politique n’ont plus d’argument et de méthode pour exister sur l’échiquier politique. La preuve, durant ces dernières élections locales, qui les entendus se disputer dans une localité? Personne ! ils n’ont pas de base politique et n’existent que via les médias. Leur parti est dans leur sac à main, mais, c’est fini, ils sont démasqués.

Et que leur volte-face de délaisser Wallu et tendre la main à Yewwi Askan Wi (Yaw) est juste une tentative vouée à l’échec. Car, sachant qu’ils ne représentent pas grand-chose dans le cercle politique, et voulant coûte que coûte garder leur poste de député qu’ils risquent de perdre en restant dans Wallu, Decroix et Lamine Diallo ne se gênent aucunement pour chercher à transhumer à Yewwi dont ils cherchent à intégrer les listes de cette coalition. Ils ne s’activent que pour leur seul intérêt, et ça, nous le dénonçons»

Et donc, poursuit le leader de MWS, «le contrat sur la refonte des cartes d’électeurs est ficelé dans les règles de l’art. Je répète qu’il nous a valu un montant de 50 milliards, donc 15 milliards de moins et n’a rien de catastrophique. Et heureusement que 10 millions de cartes d’identité biométriques sont utilisées aux élections et qu’avec les révisions régulièrement opportunes des listes électorales, ce nombre pourrait être revu à la hausse, et pour le moment, ça marche sans problème et il ne soufre d’aucune ambigüité, ni de conséquences fâcheuses sur le déroulement des élections, sinon, on l’aurait signalé depuis 2017».