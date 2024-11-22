15e législatures : Voici la liste complète des députés élus

Les membres de la Commission nationale de recensement des votes ont publié, hier, jeudi, les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre 2024. La session s’est déroulée en présence de quatre magistrats, dirigés par Abdoulaye Ba, président de la commission et également président de la cour d’appel de Dakar. Voici la liste des députés élus…

Coalition Sénégal Kese

Proportionnelle : Thierno Alassane Sall

Pole alternative 3ème voix

Proportionnelle : Birima Mangara

Coalition and koluté Nguir Sénégal (Aks)

Proportionnelle : Abdou Karim Sall

La marche des territoires, andu nawlé

Liste proportionnelle : Maguette sène

Liste majoritaire : Adama Diallo

Les nationalistes, dieul lignou Mom

Liste proportionnelle :Tahirou Sarr

And Bessal Sénégal

Liste proportionnelle : Abdoulaye Sylla

Pastef

Proportionnelle :

Ousmane Sonko

Mbene Faye

Saliou Ndione

Marie Ang Mame Selbé Diouf

Alla Kane

Maimouna Bousso

Oumar sy

Fama ba

Abdoulaye Tall

Jacqueline Sagna

Mohamed Sall

Amy Dia

Mouramani Kaba Diakité

Awa Sonko

Alioune Ndao

Béatrice FayeGermaine Tening

Oumar Diop

Awa Seck

Babacar Varore

Mareme Mbacké

Mayame Mbaye

Ndeye Fatou Mané

Bara Ndiaye

Fatou Ngom

Ousmane Diouf

Fatou Ba

Assane Diop

Anta dia

Banta Wagué

Départementale (Pastef)

Dakar :

Abass Fall

Mame Mariama Dary

Elhadj Ababacar Tambédou

Marie Hélène Ndoffène diouf

Elhadj Ousmane Fall

Ndakh Thiam

Abdourahmane Diouf

Guédiawaye

Ramatoulaye Bodiang

Mamadou Seye

Keur massar

Mohamed Siradio souaré

Ramatoulaye Ndom

Pikine

Babacar Ndiaye

Safiatou Malick Mbaye

Ibrahima Mbengue

Mame Diarra Beye

Matar Sylla

Rufisque

Youngaré Dione

Khady Sarr

Bambeye

Badara Diouf

Sokhna Diarra Thiaw

Diourbel

Alioune Sène

Coumba Ndiaye

Mbacké

Cheikh Thioro Mbacké

Fatma Mbodj

Ahmadou Lô

Khady Sow

Diogomaye Diaw

Fatick

Cheikh faye

Amy Ndiaye

Foundiougne

Ansoumana Sarr

Mariama Coly

Mbirkilane

Samba Dang

Kaffrine

Momar Talla Ndao

Maimouna Dieng

Koungheul

Elhadj Gueye

Ndeye Awa Dieng

Malem Hodar

Elhadj Diop

Guinguinéo

Ismaila Diallo

Kaolack

Rocky Ndiaye

Alioune Badara Diagne

Nioro du rip

Massamba dieng

Amy Tall Dieng

Kédougou

Abdoulaye Sow

Salémata

Mamadou Lamine Souaré

Saraya

Amdiatta Diaby

Kolda

Youba Baldé

Malick Sané

Médina Yoro Foula

Wouly Doucouré

Diaraye Bâ

Vélingara

Ibou Gueye

Safiatou Sow

Kébémer

Daba Wagnane

Ousmane Diop

Linguère

Malick Ndiaye

Saye Cissé

Louga

Serigne Abdoul Arad Ndiaye

Marième fall

Dagana

Ibrahima Mbodj

Marième Diamanka

Saint Louis

Seynabou Yacine Samb

Alioune Gueye

Bounkiling

Insa Danfa

Awa sy

Goudomb

Chérif Ahmed Dicko

Sonakinti Solly

Sédhiou

Ayib Daffé

Holémata Bayo

Bakel

Adama Tandjigora

Boye Baby

Koumpentoum

Moussa Mbaye

Awa sow

Tamba

Mady Danfakha

Maye sao

Mbour

Mamadou Lamine Diaité

Félicité Mbougane Sarr

Djiby Ciss

Amy Dabo

Thiès

Amadou Bâ

Fatma Gueye

Abdoulaye Faye

Anne Marie Yacine Tine

Tivaouane

Ousmane Ciss

Grace Faye

Bignona

Bacary Diédhiou

Ousmane Sonko

Oussouye

Alphone Mané Sambou

Ziguinchor

Guy Marius Sagna

Oulimata Sidibé

Afrique australe :

Lamine Faye

Afrique de l’ouest :

Daouda Ndiaye

Ndeye Ndiaye

Alassane Niang

Afrique du nord

Amadou Lamine Diouf

Amérique océanie

Aicha Touré

Asie Moyen-orient

Younoussa cissokho

Europe de l’ouest du centre et du nord

Amadou Khadyr Sonko

Fatou Diop Cissé

Samba Diouf

Europe du sud

Amadou Diallo

Awa Dione

Fodé Mané

Coalition Farlu

Liste proportionnelle : Moustapha Diop

Coalition Diam ak Njerigne

Proportionnelle :

Amadou Bâ

Rokhaya Camara

Cheikh Oumar Ann

Salimata Diop

Mbaye Ndione

Liste Majoritaire

Moussa Amady Sarr

Nafu Kane

Sam sa Kaddu

Liste proportionnelle

Barthelemy Dias

Anta Babacar ngom

Cheikh Youm

Takku wallu Sénégal

Liste Proportionnelle

Macky Sall

Fabinta Ndiaye

Mamadou Lamine Thiam

Aissata Tall

Amadou Mame Diop

Thérèse Faye

Mouhamadou Ngom

Fatou Sow

Liste Majoritaire :

Kanel

Daouda Dia

Racky Diallo

Matam

Mamadou Diaw

Aissatou Ousmane Diallo

Ranérou Ferlo

Amadou Diallo

Afrique du Centre

Sokhna Bâ

Bara Fofana

Goudiri

Djimo Souaré

Coalition Sopi Sénégal

Proportionnelle

Tafsir Thioye