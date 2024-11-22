Politique

15e législatures : Voici la liste complète des députés élus

Par Niakaar
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Les membres de la Commission nationale de recensement des votes ont publié, hier, jeudi, les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre 2024. La session s’est déroulée en présence de quatre magistrats, dirigés par Abdoulaye Ba, président de la commission et également président de la cour d’appel de Dakar. Voici la liste des députés élus…

Coalition Sénégal Kese
Proportionnelle : Thierno Alassane Sall

Pole alternative 3ème voix
Proportionnelle : Birima Mangara

Coalition and koluté Nguir Sénégal (Aks)
Proportionnelle : Abdou Karim Sall

La marche des territoires, andu nawlé

Liste proportionnelle : Maguette sène
Liste majoritaire : Adama Diallo

Les nationalistes, dieul lignou Mom

Liste proportionnelle :Tahirou Sarr

And Bessal Sénégal
Liste proportionnelle : Abdoulaye Sylla

Pastef
Proportionnelle :

Ousmane Sonko
Mbene Faye
Saliou Ndione
Marie Ang Mame Selbé Diouf
Alla Kane
Maimouna Bousso
Oumar sy
Fama ba
Abdoulaye Tall
Jacqueline Sagna
Mohamed Sall
Amy Dia
Mouramani Kaba Diakité
Awa Sonko
Alioune Ndao
Béatrice FayeGermaine Tening
Oumar Diop
Awa Seck
Babacar Varore
Mareme Mbacké
Mayame Mbaye
Ndeye Fatou Mané
Bara Ndiaye
Fatou Ngom
Ousmane Diouf
Fatou Ba
Assane Diop
Anta dia
Banta Wagué

Départementale  (Pastef)

Dakar :
Abass Fall
Mame Mariama Dary
Elhadj Ababacar Tambédou
Marie Hélène Ndoffène diouf
Elhadj Ousmane Fall
Ndakh Thiam
Abdourahmane Diouf

Guédiawaye
Ramatoulaye Bodiang
Mamadou Seye

Keur massar 
Mohamed Siradio souaré
Ramatoulaye Ndom

Pikine 
Babacar Ndiaye
Safiatou Malick Mbaye
Ibrahima Mbengue
Mame Diarra Beye
Matar Sylla

Rufisque 
Youngaré Dione
Khady Sarr

Bambeye
Badara Diouf
Sokhna Diarra Thiaw

Diourbel 
Alioune Sène
Coumba Ndiaye

Mbacké 
Cheikh Thioro Mbacké
Fatma Mbodj
Ahmadou Lô
Khady Sow
Diogomaye Diaw

Fatick
Cheikh faye
Amy Ndiaye

Foundiougne
Ansoumana Sarr
Mariama Coly

Mbirkilane
Samba Dang

Kaffrine 
Momar Talla Ndao
Maimouna Dieng

Koungheul
Elhadj Gueye
Ndeye Awa Dieng

Malem Hodar
Elhadj Diop

Guinguinéo
Ismaila Diallo

Kaolack 
Rocky Ndiaye
Alioune Badara Diagne

Nioro du rip 
Massamba dieng
Amy Tall Dieng

Kédougou
Abdoulaye Sow

Salémata 
Mamadou Lamine Souaré

Saraya 
Amdiatta Diaby

Kolda
Youba Baldé
Malick Sané

Médina Yoro Foula
Wouly Doucouré
Diaraye Bâ

Vélingara
Ibou Gueye
Safiatou Sow

Kébémer
Daba Wagnane
Ousmane Diop

Linguère
Malick Ndiaye
Saye Cissé

Louga
Serigne Abdoul Arad Ndiaye
Marième fall

Dagana
Ibrahima Mbodj
Marième Diamanka

Saint Louis
Seynabou Yacine Samb
Alioune Gueye

Bounkiling 
Insa Danfa
Awa sy

Goudomb 
Chérif Ahmed Dicko
Sonakinti Solly

Sédhiou 
Ayib Daffé
Holémata Bayo

Bakel
Adama Tandjigora
Boye Baby

Koumpentoum
Moussa Mbaye
Awa sow

Tamba
Mady Danfakha
Maye sao

Mbour 
Mamadou Lamine Diaité
Félicité Mbougane Sarr
Djiby Ciss
Amy Dabo

Thiès
Amadou Bâ
Fatma Gueye
Abdoulaye Faye
Anne Marie Yacine Tine

Tivaouane 
Ousmane Ciss
Grace Faye

Bignona
Bacary Diédhiou
Ousmane Sonko

Oussouye
Alphone Mané Sambou

Ziguinchor 
Guy Marius Sagna
Oulimata Sidibé

Afrique australe : 
Lamine Faye

Afrique de l’ouest : 
Daouda Ndiaye
Ndeye Ndiaye
Alassane Niang

Afrique du nord
Amadou Lamine Diouf

Amérique océanie 
Aicha Touré

Asie Moyen-orient 
Younoussa cissokho

Europe de l’ouest du centre et du nord 
Amadou Khadyr Sonko
Fatou Diop Cissé
Samba Diouf

Europe du sud
Amadou Diallo
Awa Dione
Fodé Mané

 

Coalition Farlu
Liste proportionnelle : Moustapha Diop

 

Coalition Diam ak Njerigne
Proportionnelle :

 

Amadou Bâ
Rokhaya Camara
Cheikh Oumar Ann
Salimata Diop
Mbaye Ndione

 

Liste Majoritaire

Moussa Amady Sarr
Nafu Kane

 

Sam sa Kaddu 
Liste proportionnelle

 

Barthelemy Dias
Anta Babacar ngom
Cheikh Youm

 

Takku wallu Sénégal
Liste Proportionnelle

 

Macky Sall
Fabinta Ndiaye
Mamadou Lamine Thiam
Aissata Tall
Amadou Mame Diop
Thérèse Faye
Mouhamadou Ngom
Fatou Sow

 

Liste Majoritaire :

 

Kanel 
Daouda Dia
Racky Diallo

 

Matam 
Mamadou Diaw
Aissatou Ousmane Diallo

 

Ranérou Ferlo 
Amadou Diallo

 

Afrique du Centre
Sokhna Bâ
Bara Fofana

 

Goudiri
Djimo Souaré

 

Coalition Sopi Sénégal
Proportionnelle
Tafsir Thioye

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