La date de la huitième (8ème) édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis connue !

L’Association Ndar Création organise l’édition 2022, correspondant à la huitième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis du 7 mai au 10 juin 2022 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Ex IFAN de Saint-Louis). Placée sous le signe de la rencontre entre des générations d’artistes et la diversité culturelle, cette édition présentera la peinture, la photographie, la sculpture, le design et l’art numérique.

Inscrite sur l’agenda national de la culture du Sénégal, la présente édition sera marquée par la participation de trente-cinq (35) artistes invités venant de quatre (04) régions du Sénégal et trois (03) pays africains avec quatre (04) mentors invités.

SAINT LOUIS : Babacar Pouye – Al Seck – Alboury Fall – Elhadj Keita – Serigne Guèye – Soukeyna Khalile -Cheikh Sadibou Sy – Alioune Badara Kébé – Assane Niang – Meissa FALL – Abdoukarim Fall – Samba Sart

LOUGA : Matar Khoulé

THIES: Emile Dieme – Cheikh Ndiaye – Abib Samb

MAURITANIE : Amy Sow

GAMBIE : Mahamood Camara – Mamaat Sallah

DAKAR : Latifa Toure- Adjara Kane – Aichatou Dieng – Awa Ndiaye – Babacar Dièye – Ibrahima Gningue – Ibrahima Thiam – Baba Ly – Mahamadou kharaba Traore – Diarriatou Guèye – Gorgui Boye – Landing Diémé

Mentors invités : Zulu Mbaye – Adama Sylla – Abdoulaye Diallo (Le berger de l’Île de Ngor) – Tony Okujeni (NIGERIA).

Le déroulé de la 8ème édition se présente comme suit :

le vernissage de l’exposition d’arts plastique est prévu le samedi 7 mai 2022 à 18h00 au CRDS de Saint-Louis.

Destinés aux jeunes, 2 ateliers d’initiation aux Arts Plastiques et de sensibilisation aux défis environnementaux auront lieu les 14 et 15 mai 2022 ainsi que les 28 et 29 mai 2022.

in situ, un whorkshop, performances d’artistes, sera organisé les 4 et 5 juin 2022.

Abdou Karim FALL

Le Président de l’Association Ndar Création