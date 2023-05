1er mai : La fête du travail célébrée dans la ferveur

C’est sous une forte chaleur que la coalition des 5 centrales syndicales (CSA, Cnts, Cnts fc, Udts, Unsas) ont célébré le 1er Mai commémorant la fête du travail. Unis comme un seul homme, les travailleurs ont bravé le soleil pour réaliser une forte mobilisation à la place de la nation sise au boulevard du centenaire de Dakar.

En présence du Ministre du travail et du dialogue social Samba Sy, la coalition des centrales syndicales a célébré cette journée qui a pour thème : « Place et rôle du mouvement syndical dans la coalition pour l’accélérateur mondial sur l’emploi et la protection sociale et les transitions durables ».

Les travailleurs exigent, entre autres revendications, le respect du code du travail, la hausse des salaires dans le secteur des des collectivités locales, l’augmentation généralisée des salaires dans le secteur des hydrocarbures, les arrêts d’extension des deux conventions du secteur.

Après la prise des paroles de certains responsables de linter coalition syndicale, les Secrétaires Généraux vont se rendre au palais de la République pour remettre les cahiers de doléances au chef de l’état, le président Macky Sall.

Voici quelques images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn