1er mai…le plaidoyer de Mary Teuw pour les travailleurs

Par Mary Teuw Niane

Journée internationale des travailleurs

J’exprime mes chaleureuses félicitations à toutes les travailleuses, à tous les travailleurs, des villes, des campagnes, des bureaux, des usines, des maisons, des champs, etc.

En ce jour de revendications pacifiques, de manifestations grandioses pour exprimer la puissance des travailleurs et de leurs organisations, il est important de communier avec les hommes et les femmes qui bâtissent la richesse de quelques milliardaires, des entreprises, de nos pays et qui, fort injustement, n’en bénéficient pas à la hauteur de leur contribution.

Notre pensée va à ces dizaines de milliers de jeunes qui ont perdu l’espoir de trouver du travail dans leur pays et finissent par céder au mirage de l’appel de l’Europe en entreprenant cette périlleuse aventure de la traversée suicidaire de l’Ocean Atlantique ou de la mer Méditerranée.

Je pense à nos femmes des campagnes qui conduisent des charrettes à la recherche de l’eau introuvable, qui pilent matin et soir le mil pour les repas, qui font le linge à la main, qui arpentent les rues, routes et pistes, la calebasse sur la tête, pour vendre le lait, qui s’occupent des enfants, des maris, des grands-parents. Ces femmes non inscrites à l’inspection du travail et qui font fonctionner l’entreprise maison.

Je pense aux filles de maisons qui travaillent jour et nuit sans aucun respect de la législation du travail.

La liste est longue des catégories de travailleurs qui subissent brimades, injustices et qui ne sont pas rétribués à la hauteur du travail qu’ils fournissent.

Il y a celles et ceux qui travaillent, il y a aussi celles et ceux qui désespérément cherchent du travail.

Car le travail c’est la vie, la dignité, la reconnaissance et une facette de notre adoration divine.

Malgré tout cela le premier mai est aussi un moment de retrouvailles, de communions entre les travailleurs, de célébration de victoires acquises de haute lutte et de solidarité internationale.

Le slogan « travailleurs de tous les pays unissez-vous » prend le premier mai tout son sens.

Je souhaite à chacune et à chacun une excellente journée sous la protection divine.

Dakar, lundi 1er mai 2023

Professeur Mary Teuw Niane