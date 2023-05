L’inaction de cet individu, Idy est encore plus évidente et alarmante. Les citoyens ont besoin de dirigeants qui se soucient réellement de leur bien-être et travaillent dur pour les résoudre.

Idy n’a jamais été intéressé par les problèmes de sénégalais. On dénote un manque de présence et d’action sur le terrain.

Pour preuve, il préfère se la couler douce dans des endroits luxueux et se déconnecter des réalités du pays. Cela montre aussi qu’il est plus préoccupé par son propre confort que par le bien-être des citoyens. En contraste avec l’engagement de Sonko sur le terrain.

En effet, contrairement à Idy, Sonko est un politicien qui se soucie réellement de la population. Il est actif sur le terrain, il est prêt à se salir les mains à braver les grenades et les lacrymogènes pour recueillir les besoins et les préoccupations de la population et les utiliser pour développer des politiques et des programmes en réponse à ces préoccupations. Il est clair que Sonko est dévoué à servir le peuple et travaille dur pour améliorer leurs conditions de vie.

Sonko ne se contente pas de parler ou se proclamer chef de l’opposition, il agit. Il et cela montre sa détermination envers l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

En somme, L’attitude de Idy est celle d’un politicien paresseux et opportuniste, qui se soucie davantage de sa propre position que de celle de la population. Ceci est inacceptable pour les citoyens qui méritent mieux et qui ont besoin de dirigeants dévoués et engagés à leur service.

Fabregas