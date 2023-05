Sonko, les morts, Dieu et Macky…Rien ne l’arrête

Ousmane Sonko n’en a cure des jeunes morts lors des manifestations de soutien à ses causes. A chaque fois qu’on dénote des morts lors de ses rassemblements, c’est la même rengaine. Il se rend présenter ses condoléances, accuse Macky Sall et réitère ses appels à la violence. Aucune mort n’est de trop pour le leader du Pastef. Au contraire, il considère ses morts comme des martyrs. Dans sa dernière sortie, il s’est attaqué à l’imam de Dakar qui déclarait que ses jeunes sont morts pour rien. Mais Ousmane Sonko exhorte toujours les jeunes à sacrifier leur vie pour lui…

Parti présenter ses condoléances à la famille de Mamadou Korka Bâ décédé le 20 mars dernier lors des manifestations organisées en marge du procès opposant le président de Pastef à Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a répondu à l’Imam de Dakar qui déclarait que les jeunes tués lors des manifs, n’étaient pas des martyrs.

« Nous connaissons la religion et celle-ci n’appartient à personne : c’est pourquoi, nous demandons à sa famille de n’accepter que la volonté divine » Avant d’ajouter : « (…) Nous ne devons jamais avoir peur, car Dieu a fini de tracer notre chemin depuis que nous sommes arrivés dans ce bas monde. (…) C’est sous l’ère Macky Sall qu’autant de jeunes ont été tués lâchement dans des manifestations politiques. (…) C’est la raison pour laquelle nous lui disons que nous ne reculerons pas »

Sonko déclare que lui et les jeunes ne reculeront pas. Une manière de les appeler à exercer plus de violence et d’y laisser leur vie pour sa cause. Sonko est un assoiffé de sang. Il n’a aucune compassion pour tous ces jeunes qui se battent pour lui. Il veut marcher sur des cadavres pour entrer au Palais. Ousmane Sonko n’a aucune considération pour les jeunes qui sont morts à cause de lui ainsi que pour leur famille.

Il s’en prend à l’imam de la grande mosquée. Comme toujours, ses ouailles vont lui emboîter le pas, et vont se mettre à lyncher l’imam sur les réseaux sociaux. Ousmane Sonko prouve ce que tout le monde dit de lui, il éprouve une haine à l’endroit des hommes religieux au Sénégal. C’est un salafiste. Il est au service de forces obscures qui n’ont qu’un seul dessein, mettre la main sur les ressources naturelles du Sénégal, notamment le pétrole et le gaz. Et ce n’est pas tout car il va aussi supprimer les confréries qui, selon ses convictions sont prohibées par l’Islam radical.

Ousmane Sonko veut installer le chaos au Sénégal. Peu importe qu’il ait des morts, pourvu seulement qu’il accède au pouvoir pour se mettre au service des forces obscures qui le soutiennent. Ousmane Sonko dit presque qu’il est né pour être le futur Président de la République du Sénégal. Il en a fait allusion dans sa réplique à l’imam de la Grande mosquée de Dakar, lorsqu’il déclare : « Dieu a fini de tracer notre chemin depuis que nous sommes arrivés dans ce bas monde ». Dieu a tracé son chemin, dit-il, mais pas qu’il répande la violence, rien que pour s’emparer du pouvoir.

Ousmane Sonko est pressé de se mettre au service de ses « maîtres » qui partout où ils passent, installent le chaos. L’imam de la Grande mosquée de Dakar, à l’image de tous les guides religieux du Sénégal, bannit la violence. Leurs discours dérangent Ousmane Sonko et ses « maîtres ». C’est pourquoi, ils font tout pour les dénigrer. Ce n’est pas par hasard, si Ousmane Sonko s’en est pris à l’imam, et dans un cadre qui n’était pas idéal. Puisqu’il était parti présenter ses condoléances à la famille d’un jeune mort, par sa seule faute.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn