Procès contre Adji Sarr…Sitor Ndour montre la voie à Ousmane Sonko

L’affaire Sweet Beauté est sur le point de livrer tous ses secrets. Ce dossier qui oppose Ousmane Sonko et Adji Sarr tient en haleine tout un pays depuis 2021. Le leader du parti des Patriotess Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) y est accusé de viols et menace de mort par une jeune masseuse. Depuis lors, le maire de Ziguinchor n’a cessé de clamer son innocence. Mais il fait tout pour éviter le procès. Sonko a lancé une véritable révolution pour fuire cette affaire. Acquitté pour viol, Sitor Ndour vient de montrer au leader de l’opposition la voie à suivre.

C’est désormais confirmé ! Ousmane Sonko sera jugé par la Chambre criminelle pour des faits de viols et menaces de mort. Pour rappel, en février 2021, le patriote en chef est accusé de viols et menaces de mort avec une arme par une employée d’un salon de beauté qu’il fréquente. En réaction, Sonko dénonçait une « tentative de liquidation politique » menée par le camp présidentiel. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses soutiens et la police lors d’importantes manifestations qui ont coûté la vie à quatorze jeunes. Il est inculpé puis relâché sous contrôle judiciaire. Désormais, il va comparaître devant le tribunal le 16 mai 2023.

Mais les convocations de Sonko se sont toujours mal soldées. À chaque fois qu’il devait aller au tribunal, Sonko trouve le moyen d’appeler à des manifestations. Ce qui fait craindre le pire le jour de son procès. Pour quelqu’un qui demande que lumière soit faite, le leader de Pastef ne rassure pas. Selon certaines indiscrétions, il fait le tout pour ne pas prendre la convocation pour le 16 mai. Pire, Sonko fait mine d’ignorer le procès. Il poursuit ses activités politiques. Ce qui risque de causer de nouveaux troubles le jour du procès.

Pour une personne innocente, Sonko devrait prendre exemple sur Sitor Ndour. Ce membre de la mouvance présidentielle à Fatick est accusé des mêmes faits que le leader de Pastef. Contrairement à Sonko, Sitor a été arrêté et envoyé en prison. Après des mois de détention, il est acquitté du viol. Désormais, il vaque librement à ses occupations. Au moment où le présumé violeur de la dame Adji Sarr est devenu un intouchable. Il se pavane dans les rues sous bonne escorte. Sans être inquiété de quoi que ce soit. À chaque fois que la justice fait appel à lui, c’est l’Intifada dans les rues de Dakar.

Membre du parti au pouvoir, Sitor pouvait bénéficier des mêmes privilèges que Sonko. Mais, il était en prison durant toute la procédure judiciaire. Acquitté, il lave son nom. Et la meilleure manière pour lui c’est de faire à appel à la religion. « Moi, Sitor Ndour, je jure sur le saint coran que je n’ai jamais violé la fille du nom de Adama Thiaw et je n’ai jamais essayé de le faire. Je le jure publiquement. Il n’y a aucun élément du dossier qui m’incrimine », a-t-il déclaré face à la presse. Un aveu assez convaincant pour qui sait la sacralité du coran dans un pays à 94% de musulmans. Mais cela ne disculpe pas Sitor !

Cette voie, Adji Sarr l’avait ouverte à son présumé violeur. « Que Ousmane Sonko jure après avoir fait ses ablutions de manière correcte qu’il n’a jamais eu le moindre rapport sexuel avec moi alors là, je retire ma plainte», défiait la victime de cette affaire en 2021. Depuis lors, Sonko n’a jamais juré pour laver son nom à l’instar de Sitor. Au contraire, il trouve toujours le moyen d’éviter la question. Sonko, qui a avoué avoir bravé le couvre-feu pour aller au Sweet Beauté, a toujours plus importante à dire que de laver son honneur.

Même si jurer sur le coran ne peut pas prouver l’innocence du patriote en chef, Sonko pouvait épargner les sénégalais de tout ce cinéma. Mais tout ce qui intéresse le PROS (Président Ousmane Sonko), c’est le pouvoir. Et il n’hésitera pas à lancer une révolution sanglante pour y arriver. Malheureusement, Sonko ne peut plus se blanchir qu’au procès. Qu’il le veuille ou non, il devra répondre à la justice. Sinon, il sera toujours suspect aux yeux des sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru