1er mai : les syndicats sans défilé et sans Macky…en attendant la tempête

Fête du travail de cette année : Un 1er mai à enjeux multiples

Contrairement à la tradition, le Chef de l’Etat ne recevra pas cette année les cahiers des doléances des principales centrales syndicales, le 1er mai. Le Chef de l’Etat Macky Sall ne recevra les secrétaires généraux des principales centrales syndicales que le mardi 3 mai dans l’après-midi. Et pour cette année, il n’y aura pas de défilé. Toutes ces retenues à cause de la fin du Ramadan mais aussi à cause des élections syndicales très électriques qui se préparent.

Les quatre principales centrales syndicales, à savoir la CNTS (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), l’UNSAS (Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal), la CSA (Confédération des syndicats autonomes/Sénégal), la CNTS/FC (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement), qui avaient l’habitude d’organiser en commun le défilé, vont, cette année, manifester chacune de son côté. Il s’agira uniquement de rassemblements.

La fête du 1er mai de cette année se passe dans un contexte particulier. En effet, dans trois semaines vont se dérouler les élections de représentativité pour les centrales syndicales. Des élections qui permettront au gouvernement de connaître quelles sont les centrales syndicales qui vont être ses principales interlocutrices lors des négociations.

Sans compter que sont les quatre centrales syndicales les plus représentatives qui reçoivent annuellement des subventions de l’Etat. Centrale syndicale la plus représentative, la CNTS reçoit ainsi chaque année, 100 millions de FCFA de l’Etat. L’UNSAS qui vient en seconde position reçoit 60 millions, la CSA 40 millions, la CNTS/FC 30 millions. Voilà pourquoi, les élections de représentativité sont un enjeu pour les centrales syndicales. Ensuite, elles permettent de déterminer les nombres de personnes à représenter chacune des quatre premières centrales syndicales au sein des institutions comme l’IPRES ainsi que la Caisse de sécurité sociale.

Le temps de célébrer le 1er mai, pour voir ensuite les centrales syndicales se lancer dans la campagne électorale au sein des entreprises pour engranger des voix auprès des travailleurs. Et cette année les élections s’annoncent serrées tant les dernières élections syndicales ont été émailles de violences et de contestations. Au niveau de la CNTS/FC, c’est le branle-bas de combat. Le torchon brûle entre Cheikh Diop et Bakhao Diongue dans la gestion de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement (CNTS/FC). Bakhao Diongue a demandé à son camarade de ne plus parler au nom de leur centrale syndicale.

Au niveau des autres centrales, c’est toujours le statu quo avec la présence des dinosaures. Les grosses pointures du mouvement syndical sénégalais sont toujours omniprésentes : Mademba Sock, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), Mamadou Diouf, celui de la Confédération des syndicats autonomes (CSA) pour ne citer que ceux-là.

Voici les derniers résultats des élections syndicales de 2017…