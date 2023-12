Election 2024 : Karim Wade envoie ses mercenaires régler ses comptes…avec

Chassez le naturel, il revient au galop ! Le caractère rancunier de Karim Wade le suivra tout au long de sa vie de politicien comme si la vindicte et la haine étaient les sentiments les mieux partagés au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Les libéraux ont juré de se venger de Mimi Touré. Ils veulent la peau de celle qui, selon eux, a utilisé la CREI pour « casser » le prince-héritier du PDS. Tout le gotha des Libéraux ne rate aucune occasion de peindre Mimi Touré en Satan. Cette fois, c’est un « mercenaire » dépêché par Karim Wade qui envoie un missile à Mimi Touré…

Mimi Touré est entre le marteau des Républicains et l’enclume des Libéraux. Les partis respectifs de Macky et Wade ont un ennemi commun. La dame de fer de l’arène politique sénégalaise est pourchassée par ses anciens camarades de l’APR, un parti pour lequel elle s’est battue jusqu’à son accession au pouvoir en 2012. Lors des dernières élections législatives c’était elle la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar. Logiquement, tout le monde la voyait comme étant Présidente de l’Assemblée nationale. Les espoirs de Mimi Touré vont être déçus puisque Macky Sall va porter son choix sur Amadou Mame Diop. Les Républicains l’accusent de ne pas « obéir aveuglément » à Macky Sall et d’être trop rebelle.

Les Libéraux de Me Wade accusent Mimi Touré d’être celle par qui la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) a été ressuscitée juste pour écarter Karim Wade du champ politique. Et ces derniers n’entendent pas lâcher Mimi Touré. A l’Assemblée nationale, les députés libéraux ont sauté de joie lorsque Mimi Touré a été écartée de la course pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale.

Ils ne se limitent pas seulement à attaquer frontalement la « dame de fer ». Ils sollicitent l’aide de forces extérieures occultes pour freiner la cadence de Mimi Touré. Après les députés Libéraux qui profitent de la tribune de l’Assemblée nationale pour vouer Mimi Touré aux gémonies, c’est un journaliste établi à l’extérieur du Sénégal qui envoie un missile à Mimi Touré.

Mimi Touré qui s’adressait sur son compte X (ex twitter) sur sa mésaventure avec l’administration pénitentiaire qui l’empêchait de voir son allié Ousmane Sonko, détenu à la prison du Cap Manuel, a eu la désagréable surprise de se voir rabrouer par Marwane Ben Yahmed qui a abordé un sujet qui nous a ramené dans la guerre des libéraux contre Mimi. Comme un libéral qui en veut à Mimi Touré d’avoir lancé la CREI contre Karim Wade, le Franco-Tunisien « Karimisé » se lâche dans un tweet : « Et envoyer Karim Wade en prison sans éléments valables si ce n’est les enquêtes minables de la CREI, pas de problème ? ». Qui l’a sonné celui-là ?

Marwane, sans raison, prend la défense de Karim et dans la foulée…insulte notre justice. « Les enquêtes minables de la CREI » dit-il ? Karim Wade, endormi à Doha, se réveille à Dakar grâce aux missiles de son envoyé, Marwane Ben Yahmed.

Marwane ne s’en prend jamais à Macky Sall, le patron de Mimi lors de l’incarcération de Karim Wade, pour préserver ses intérêts. Par la plume de Marwane, c’est Karim Wade qui se manifeste à Dakar. Il veut se venger de Mimi Touré qui se présente comme lui à la présidentielle de 2024.

Il se réfugie derrière d’autres personnes pour s’en prendre à Mimi Touré. Si ce ne sont pas les autres responsables du PDS, c’est Marwane Ben Yahmed que l’on recrute maintenant pour s’en prendre à Mimi Touré. Marwane, un Franco-tunisien qui vient se mêler d’affaires sénégalo-sénégalaises. Manquait plus que ça ! Dire qu’’il a l’audace de qualifier les enquêtes menées par la CREI sur l’affaire Karim Wade, de « minables ».

Est-ce l’une des clauses du deal Macky Sall-Karim Wade…Abattre Mimi Touré ? En tout cas, cela en a tout l’air. Karim Wade qui bénéficie d’une loi de réhabilitation peut à présent revenir au Sénégal et se présenter à l’élection présidentielle de février 2024. Il va battre campagne et trouvera sur son chemin Mimi Touré que le PDS vilipende. Aminata Touré se battra contre le candidat de la mouvance présidentielle mais aussi contre Karim Wade sans compter les mercenaires étrangers que l’on engage.

Aminata Touré a vraiment du pain sur la planche. Elle doit faire face à plusieurs fronts.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn