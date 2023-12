Sonko, le procès et la tentative de soutirer…1500 milliards à l’Etat

Ousmane Sonko…Ce nom refuse de s’effacer du landerneau politique. Il n’y a pas à dire, le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait comment rester au devant de l’actualité. En prison depuis le 31 juillet 2023, son parti dissous par l’Etat, il trouve toujours le moyen de faire voir de toutes les couleurs au régime de Macky Sall. Fauché ou faisant semblant de l’être, le leader de l’opposition cherche un moyen pour renflouer ses caisses. Pour ce faire, l’anti-système cherche à soutirer des milliards à l’Etat du Sénégal.

Suite et pas fin des déboires judiciaires de Ousmane Sonko. Les dossiers du maire de Ziguinchor risquent vraiment de signer sa fin politique. Condamné doublement dans les affaires Sweet Beauté et Prodac, il cherche une porte de sortie. Pour ne rien arranger, l’Etat sénégalais a décidé de mettre fin à ses actions politiques. Pour ce faire, il a décidé de l’envoyer en prison. Mais aussi de dissoudre le Pastef, la première force de l’opposition. Depuis lors, les avocats du patriote en chef cherchent à le tirer d’affaire. Mais ils n’ont pas encore trouver la bonne formule. Toutes leurs tentatives ont échoué.

Les conseils de Sonko avaient même saisi la Cour de justice de la CEDEAO (Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest). Ces derniers avaient saisi la cour sous régionale en fin septembre, lui demandant de statuer sur les violations des droits de l’homme dont aurait été victime leur client. Parmi celles-ci : le droit à un procès équitable, la liberté de manifester ou encore sa mise en résidence surveillée et son arrestation. Toutes ont été rejetées par la Cour de la CEDEAO qui estime qu’aucun des droits de Ousmane Sonko n’a été violé. Une belle victoire pour l’Etat qui, à travers son agent judiciaire, a su marquer un gros coup.

Mais une chose a failli échapper aux sénégalais dans cette affaire. Ousmane Sonko a tenté de profiter de la situation à travers ses avocats. En effet, l’opposant radical réclamait 1500 milliards. Et c’est Yoro Moussa Diallo qui a fait éclater le deal. Invité sur la scène nationale, il est revenu plus en profondeur dans cette affaire. « (…) Monsieur Ousmane Sonko, à travers ses avocats, a saisi la Cour de justice. Et la procédure étant une procédure contradictoire, on nous a convoqué pour répondre à cette saisie. (…). Et c’est dans ce cadre que monsieur Ousmane Sonko a demandé pour être indemnisé 1500 milliards », a révélé l’agent judiciaire de l’Etat invité sur la RTS.

Ces 1500 milliards se détaillent comme suit, selon Yoro Moussa Baldé, 750 milliards pour son parti dissous, 500 milliards FCFA pour lui-même et 250 milliards FCFA pour sa famille. Un gros pactole qui aurait pu lui servir de subvenir à tous ses besoins, le restant de sa vie. Malheureusement, la Cour de justice de la CEDEAO n’a pas tranché en sa faveur. Une décision qui a brisé le rêve du leader de l’opposition radicale. Le maire de Ziguinchor espérait que ces milliards lui donneraient un certain confort pour se relancer dans la course présidentielle. Une course à laquelle il a été éjecté depuis ses condamnations dans les affaires Sweet Beauté et Prodac.

Car il faut le dire, Sonko est fauché. L’Etat a freiné toutes les activités lucratifs du parti dissous. L’ex Pastef pouvait amasser des millions en une seule collecte. Mais depuis que Mouhamed Samba Djim alias « Hannibal Djim », un activiste politique connu sur les réseaux sociaux pour ses campagnes de collecte de fonds via la plateforme de financement participatif « Kopar Express » et un actionnaire de cette plateforme sont arrêtés, les patriotes peinent à se faire de l’argent.

D’ailleurs c’est ce qui les a poussés à se lancer dans la vente de bracelets. Un business qui ne rapporte pas grand chose pour un parti qui veut à tout prix faire partie de l’élection du 25 février 2024. C’est ce qui avait poussé Guy Marius Sagna à faire le tour de la diaspora. Mais depuis son retour, personne n’a encore vu les millions qu’il déclare avoir collecté.

Si Ousmane Sonko est en mesure de demander 1500 milliards de réparation, Mame Mbaye Niang peut bel et bien réclamer ses 200 millions FCFA de dommages et intérêts. Et cette affaire pourrait même pousser le ministre à accélérer le processus pour tenter de saisir la maison de Sonko. Et ce sera de bonne guerre. Le patriote en chef a commis l’erreur de se faire traîner en justice par un homme qui a eu gain de cause dans la majorité des procédures judiciaires qu’il a entrepris.

Décidément Ousmane Sonko surprend son monde. Après avoir longtemps critiqué le pouvoir, le voilà qui cherche des milliards chez Macky Sall. Fort heureusement, cette campagne d’enrichissement et cette collecte de fonds ont échoué. Sinon, l’Etat aurait donné à son plus grand adversaire, des milliards pour relancer la résistance. D’ailleurs, cette dèche est l’une des causes de l’échec de toutes les opérations entreprises par les patriotes pour sauver leur PROS (Président Ousmane Sonko)

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru