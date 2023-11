Les avocats de Sonko font les comptes…des milliards d’honoraires à payer

Ousmane Sonko s’est-il enfermé dans le piège des procès ? Le leader déchu de l’ex parti Pastef compte à son actif plusieurs procès contre l’Etat et aussi contre des ministres et DG. Il a été défendu à tous ces procès par plus de 12 avocats. Et ces hommes de droits ne tirent pas que de la célébrité en défendant l’opposant radical. Ils vivent aussi des honoraires que ce dernier doit leur verser. Certains ont arrêté de le défendre et font leur compte qui avoisinent les 9 chiffres. Par contre d’autres, aussi célèbres, continuent de le défendre avec acharnement en attendant la récompense en or quand Sonko sera au Palais…Et ils y croient !

Ousmane Sonko a un compte bancaire très fourni. Des avocats qui se distinguent sur le plan national sans qu’ils ne soient constitués, ont choisi eux-mêmes de se constituer. En fait, il s’agit là d’une vaste entreprise d’escroquerie et de coterie. Voici des hommes qui sont toujours là, qui sont à l’affut, prompts à bondir et à se saisir de dossiers qui pourront toujours leur fournir de millions FCFA à travers leurs comptes bancaires

Ce sont des avocats qui se font des richesses en choisissant de se saisir certains dossiers qui leur permettent de bien alimenter leurs comptes bancaires mais également de se faire des réputations sur le plan national et international. Me Ciré Clédor Ly et compagnie sont maîtres dans l’art de se constituer dans certains dossiers rien que pour gonfler leurs comptes bancaires, mais également se forger une certaine réputation.

Ils sont rejoints dans ça par des avocats étrangers et qui sont mercenaires trempés dans l’âme comme Me Juan Branco dont les agissements sont mis à nu et tant d’autres. C’est le monde qui se trouve à l’envers. Ne riez surtout pas, comme avait l’habitude de l’écrire Lénine. Voilà des gens qui ont choisi de défendre leurs comptes bancaires plutôt que le droit.

Ce sont des prédateurs financiers. Tout ce qui leur intéresse, ce sont les milliards de Ousmane Sonko dont ils savent qu’ils sont logés à Kuala Lampur en Malaisie auprès de la banque appelée Maybank Islamic. Un compte bancaire évidemment alimenté par les financiers obscurs de Ousmane Sonko. Ils ont choisi de faire main basse sur toutes les ressources naturelles dont regorge le Sénégal, qui compte tenu de sa position stratégique leur permettra de faire leur expansion dans le reste de l’Afrique.

Leur jeu est mis à nu. Ousmane Sonko ainsi que ses opportunistes d’avocats se retrouvent ainsi désarmés. Tout leur jeu est mis à nu. Ils n’y peuvent rien. Ils veulent plonger le Sénégal dans la déstabilisation. Ousmane Sonko parce qu’il est au service de forces obscures, ses avocats parce que soupçonnés comme et considérés comme étant de véritables « chasseurs de prime ». Des messieurs qui en dehors de l’éthique n’ont pour seul objectif que de bien garnir leurs comptes en banque.

Tout ce qui est moral sort ainsi par la porte, et tout ce qui est nauséabond entre à travers la fenêtre. Le climat politique au Sénégal se retrouve considérablement dégradé. Jamais le Sénégal ne s’est retrouvé face à une telle situation aussi dégradante. Ousmane Sonko surgi par un concours de circonstances sur la scène politique nationale, se retrouve au-devant de la scène et pense que c’est lui qui doit dicter sa loi, au point de défier toutes les institutions de la République.

Et devinez quoi ? Ce sont des avocats qui ont bâti leur réputation en se comportant comme des profiteurs, des véritables chasseurs de primes qui se sont empressés pour défendre sa cause alors qu’ils savent pertinemment que Ousmane Sonko s’est mis en marge de la loi, avec ses nombreux appels à l’insurrection.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn