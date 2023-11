Sonko l’argentier : les candidats fauchés de l’opposition…vont mendier en prison

Il n’est plus candidat mais il attire les foules. Ousmane Sonko est certes un opposant déchu et privé de liberté mais il détient le nerf de la guerre, l’argent. L’ex leader du parti dissous est un homme richissime. Il a amassé en 3 ans une fortune énorme grâce à des soutiens occultes. Des investigations lui auraient attribué une fortune avoisinant les 6 milliards dans une banque malaisienne, la Maybank Islamic. Et certains opposants fauchés se ruent vers la prison du Cap Manuel pour quémander une aide auprès du client du Sweet Beauté.

Pourquoi Sonko continue d’attirer les foules vers sa résidence zéro étoile du Cap manuel ? Ses visiteurs ont deux objectifs : son électorat et son…argent. Ousmane Sonko n’est pas pauvre. Même en prison, il continue de financer ses activités. Personne ne se demande comment l’opposant incarcéré paye-t-il les honoraires de ses avocats ? Sonko a des milliards en Malaisie dans la Maybank Islamic.

Sonko a des prête-noms qui travaillent pour lui et détiennent des sommes colossales. Sans compter aussi ces milliardaires au Sénégal qui injectent beaucoup d’argent pour le rayonnement de l’opposant radical.

Et les opposants font la navette entre la prison et ces milliardaires. Ils ont reçu des quitus de Sonko pour entrer en possession de quelques millions auprès de ces milliardaires pour pouvoir survivre politiquement. Ces milliardaires qui se mettent au service des « patriotes » sont très bien connus. L’un travaille dans l’agro-alimentaire, l’autre est un grand homme d’affaires.

Et ces candidats fauchés sont aussi connus. Deux anciens ministres de Wade dont l’un fut ministre d’Etat. Ces anciens ministres de Wade sont allés faire la manche à la prison du Cap manuel et ont reçu leur quitus pour aller vers ces milliardaires pour récupérer le fruit de leur quête. Leur soutien à Ousmane Sonko n’est nullement désintéressé. Ils se mettent au garde à vous devant le leader de l’ex-Pastef et sont même prêts à vendre leur âme pour lui.

Être le « doungourou » (sous-fifre) de Ousmane Sonko rapporte des millions FCFA, sans compter l’espoir de recueillir des voix chez les électeurs qui avaient l’intention de voter pour Ousmane Sonko, et qui en ce moment sont indécis. Ousmane Sonko sait très bien que beaucoup de responsables de Yewwi Askan Wi appliquent tout ce qu’il recommande comme lettre à la Poste parce qu’il est leur seul espoir pour renflouer leurs poches.

A Yewwi Askan Wi, tous ceux qui ne veulent pas se soumettre au « diktat financier » de Ousmane Sonko, sont immédiatement mis sur la touche. Ousmane Sonko a osé s’attaquer à Khalifa Sall et à Barthélémy Dias parce que tout simplement ils ont fait des accolades avec Macky Sall venu présider une rencontre internationale organiser par la Ville de Dakar. Suffisant pour que Taxaawu Sénégal soit écarté des activités de Yewwi Askan Wi avant d’être exclu définitivement des rangs de cette coalition de l’opposition.

Dans les rangs de Yewwi Askan Wi, personne n’ose contredire le sort subi par Taxaawu Sénégal qui pourtant a beaucoup contribué à la mise en place de cette coalition. Parce que tout simplement, il faut être soumis au leader de l’ex parti Pastef et espérer recevoir de l’argent auprès de lui. Curieusement, Habib Sy qui avait fait des accolades lui aussi à Macky Sall ce jour-là car il était présent à cette même cérémonie, a été lui épargné.

Parce que tout simplement, après les remontrances de Ousmane Sonko, il avait préféré raser les murs et se faire profil bas. C’est lui qui en sa qualité de Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi avait été le bras armé pour exclure définitivement Taxaawu Sénégal au sein de cette coalition. C’est dire que parfois avec l’argent, vous pouvez mettre beaucoup de monde à vos pieds. Et c’est ce qu’a compris Ousmane Sonko. Il sait comment dompter certaines personnes qui après avoir goûté de privilèges, se sont retrouvées subitement désargentées.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn