Le duo Sonko-Bassirou Diomaye…une menace pour le candidat de Benno

L’élection de Amadou Ba comme cinquième président de la République ne sera pas une partie de plaisir. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar devra fournir plus d’efforts que les autres. Combattus dans son camps, il devra faire à une menace extérieure. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) vont accroître les problèmes du candidat de Benno Bokk Yakaar et feront tout faire pour capoter l’élection du champion de Macky Sall.

Le chef de l’Etat garde son esprit républicain. Le Président Macky Sall a décidé de renoncer à un troisième mandat très contesté. Une décision qui a hissé son nom très haut. Mais le commandant en chef veut faire le ménage avant de partir. Le Sénégal devenu un État gazier, le locataire du Palais ne compte pas laisser le pouvoir entre mains destructrices de certaines personnes. Et cette menace semble adresser directement à Ousmane Sonko et ses partisans.

« Ceux qui pensent pouvoir semer le chaos dans ce pays. Ils n’ont qu’à se tenir tranquilles. Ceux qui pensent que je vais capituler devant ces forces intérieures ou extérieures, n’ont rien compris. J’ai renoncé au pouvoir mais jusqu’au jour où je vais passer le témoin au futur Président, et j’espère que ce sera vous (Il désigne Amadou Bâ), je n’accepterai jamais le chaos au Sénégal. Ceux qui veulent le tenter n’ont qu’à essayer, on verra. Ça suffit », avait menacé le chef de l’Etat. Pour assurer cette stabilité, le président veut «transmettre» le pouvoir à son premier ministre.

Ce qui le place directement dans le viseur des autres candidats. Et l’ex Pastef est devenu une grosse épine pour Amadou Ba. Les patriotes n’ont qu’un seul adversaire, le candidat de Benno Bokk Yakaar. La campagne de collecte de parrainages est devenue une compétition pour arriver à dépasser les trois (3) millions de parrains obtenus par la mouvance présidentielle. En un temps record, les hommes de Ousmane Sonko veulent arriver à créer cet exploit. Tout le gratin de ce parti dissous est sur le terrain. Et faut dire que leur objectif n’est plus que leur leader face partie de la course pour 2024.

Tout ce que cherche les patriotes c’est d’arriver à saborder la campagne de Amadou Ba. Tout cet engouement autour du numéro 111 n’est rien d’autre qu’une façade. Les camarades de Sonko savent que la loi électorale est en leur défaveur. Alors, ils cherchent à noyer le champion de Macky Sall dans leurs délires. Les chiffres avancés par l’ex Pastef le sont uniquement dans le but de semer la zizanie dans la tête des membres de Benno, une coalition fragilisée par les guerres internes.

Bassirou Diomaye Faye sera un problème pour Amadou Ba. Ce jeune perdant est devenu le remplaçant de Sonko. Si sa désignation ne faisait pas l’unanimité, les choses commencent à changer. Les patriotes font front commun dans l’unique but de combattre le candidat de Macky Sall. Et le numéro 2 de l’ex Pastef porte haut le flambeau. Des jeunes portent la candidature du plan B de Pastef. Ce week-end, ils ont été nombreux à arpenter les rues pour collecter des parrainages.

À ce rythme, ils réussiront à égaler ou dépasser les trois (3) millions de Benno. Et si Bassirou Diomaye Faye part à l’élection, ces parrainages risquent de se concrétiser en vote. Les sénégalais ne votent pas pour le «sombre projet» de Sonko. Ils votent contre le pouvoir. Un pouvoir représenté actuellement par le Premier ministre Amadou Ba. Le candidat de Benno ne doit pas sous-estimer son «petit» adversaire. Les patriotes savent convaincre leur monde. Et avec ces guerre internes dans la mouvance présidentielle, «l’homme fort» des Parcelles Assainies risque de se retrouver bien seul.

La seule chose qui pourrait aider Amadou Ba serait l’invalidation les candidatures issues de l’ex Pastef. Dans le cas contraire, il aura du mal à battre Sonko et son plan B. Car le Premier ministre est devenu l’adversaire à abattre. Tout le monde veut terrasser le champion. Quitte à suivre bêtement les membres d’un parti dissous.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru