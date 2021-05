21 ans d’existence…l’ASSAMM interpelle Macky Sall

14 mai 2021 : l’ASSAMM fête ses 21 ans et interpelle le Président Macky SALL

Ce 14 mai 2021, marque le 21e anniversaire de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Et, il faut être Ansoumana DIONE, pour faire preuve de constance et d’abnégation, dans cette longue marche en faveur de cette couche vulnérable de notre société. En ce jour symbolique, extrêmement important, il réitère son engagement et sa détermination à accompagner le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour relever ensemble, les nombreux défis qui interpellent ce Département.

Pour l’éradication de l’errance des malades mentaux au Sénégal, pour leur bien-être et la sécurité publique, le Président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE, invite le Président Macky SALL, à bien vouloir jouer sa partition dans cette noble mission. 21 ans après la création de cette Association, pour un Sénégal avec zéro malade mental errant, aucun citoyen ne peut admettre ce spectacle désolant qu’offrent Dakar et nos principales villes. C’est pourquoi, il urge pour le chef de l’Etat, d’accompagner le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour résoudre ce problème social.

De plus en plus, l’on assiste à une floraison de malades mentaux errants, sans que le chef de l’Etat Macky SALL ne s’intéresse à leur triste sort. Pourtant, il suffit tout juste d’accompagner Ansoumana DIONE et compagnie, pour que notre pays se débarrasse facilement de ce phénomène, ternissant l’image de notre pays. Ce, d’autant plus que le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR compte énormément sur l’expérience du Président de l’ASSAMM, pour apporter le soutien nécessaire à ces malades longtemps défavorisés.

Rufisque, le 14 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)